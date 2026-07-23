30 мектеп пен 30 балабақша: Қазақстанда алты ай ішінде не салынды
Құрылыс жұмыстарының көлемі 4,07 трлн теңгеге жетті, бұл өткен жылмен салыстырғанда 15,2%-ға көп.
Өсу еліміздің 17 өңірінде тіркелді. ҚР Ұлттық статистика бюросының есебіне сәйкес, ең жоғары динамиканы Ұлытау облысы көрсетті, онда құрылыс жұмыстарының көлемі 3,3 есеге артқан. Қызылорда облысы мен Абай облысында көрсеткіштер 30%-дан астам өсті. Көшбасшылар қатарына сондай-ақ Павлодар, Қостанай, Түркістан, Шығыс Қазақстан және Атырау облыстары, сондай-ақ Алматы қаласы кірді.
Жұмыстардың негізгі көлемін жеке құрылыс ұйымдары орындады, олардың үлесі 91,1% болды. Шетелдік компаниялар 8,3%, мемлекеттік ұйымдар 0,6% үлесін қамтамасыз етті.
Көбіне не салынып жатыр
Жұмыстардың ең үлкен көлемі автомобиль және теміржолдар, сондай-ақ метро құрылысына тиесілі болды – жалпы көлемнің 24,2%-ы. Бұл тұрғын үй құрылысымен қатар ірі инфрақұрылымдық жобалардың жүзеге асырылып жатқанын көрсетеді.
Тағы 21,5% тұрғын емес ғимараттар құрылысына, ал 13,2% тұрғын үйлер құрылысына тиесілі болды.
Ең бастысы қаңтар-маусым айларында пайдалануға 16 640 оқушы орны бар 30 жалпы білім беретін мектеп берілді. Жаңа нысандар білім беру жүйесінің мүмкіндігін кеңейтіп, мектеп оқушыларына арналған орын санын арттырады. Сонымен қатар 3 297 орынға арналған 30 мектепке дейінгі ұйым ашылды.
Бұдан бөлек, жалпы қуаты бір ауысымда 105 келушіге арналған үш амбулаториялық-емханалық ұйымның құрылысы аяқталды және 120 төсек-орынға арналған ауруханаға қосымша ғимарат пайдалануға берілді.
Тұрғын үйді пайдалануға беру де өсіп келеді
Алты ай ішінде елде 8,47 млн шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді, бұл өткен жылмен салыстырғанда 6,7%-ға көп. Оның ішінде 5,75 млн шаршы метр көппәтерлі үйлерге, 2,69 млн шаршы метр жеке тұрғын үйлерге тиесілі.
Жаңа тұрғын үйдің басым бөлігін – 95,5%-ын жеке құрылыс салушылар қамтамасыз етті. Сонымен қатар қазақстандықтар өз бетімен 2,85 млн шаршы метр тұрғын үй салған.
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