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Қоғам

Қарағанды қаласының аумағы 281 гектарға ұлғайды

Үкімет 2026 жылғы 21 шілдеде Қарағанды облысындағы Қарағанды қаласының шекарасын өзгерту туралы қаулы қабылдады, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 24.07.2026 13:25 Сурет: primeminister.kz
Үкімет 2026 жылғы 21 шілдеде Қарағанды облысындағы Қарағанды қаласының шекарасын өзгерту туралы қаулы қабылдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құжатқа сәйкес, Үкімет Қарағанды облыстық мәслихатының 2026 жылғы 6 мамырдағы бірлескен шешімі мен Қарағанды облысы әкімдігінің 2026 жылғы 6 мамырдағы Қарағанды қаласы мен Бұқар жырау ауданының әкімшілік шекарасын өзгерту туралы қаулысын қолдады.

Осыған байланысты Бұқар жырау ауданы жерінің жалпы аумағы 281 гектар болатын бір бөлігі Қарағанды қаласының шекарасына енгізіледі.

Қала аумағына қосылатын жерлердің құрамы мынадай:

  • жайылымдық жерлер – 192,7823 гектар;
  • өзге жерлер – 88,2177 гектар.

Қаулы 2026 жылғы 3 тамыздан бастап қолданысқа енгізіледі.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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