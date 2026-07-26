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Қоғам

"Қазгидромет" үш қала тұрғындарына маңызды ескерту жасады

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, загрязнение воздуха, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.07.2026 09:16 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
"Қазгидромет" синоптиктері 2026 жылғы 26 шілдеде Қазақстанның үш қаласында ауа сапасының нашарлауына байланысты тұрғындарға ескерту жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Синоптиктердің болжамынша, 26 шілдеде Ақтөбе қаласында, ал түнгі уақытта Астана мен Қостанайда қолайсыз метеорологиялық жағдай қалыптасады.

Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар (ҚМЖ) – желдің болмауы немесе әлсіз соғуы, тұман, температуралық инверсия сияқты қысқа мерзімді ауа райы құбылыстарының жиынтығы. Мұндай жағдайлар атмосфераның жерге жақын қабатында зиянды ластаушы заттардың жиналуына ықпал етеді.

Осыған байланысты мамандар тұрғындарға, әсіресе автожолдар мен басқа да ластану көздерінің маңында, ашық ауада ұзақ уақыт болмауға кеңес береді. Сондай-ақ өкпе, жүрек-қан тамырлары және аллергиялық аурулары бар адамдар сыртқа шыққанда өзімен бірге қажетті дәрі-дәрмектерін алып жүруі тиіс.

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Айдос Қали
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