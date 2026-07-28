#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+28°
$
473.4
539.39
6.07
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+28°
$
473.4
539.39
6.07
Қоғам

Еңбек министрлігі ауқымды тексерулерден кейін жасөспірімдердің ата-аналарына үндеу жасады

Курьер, курьеры, доставщик, доставщики, курьерская служба, служба доставки, доставка, малый и средний бизнес, малый бизнес, средний бизнес, МСБ, предпринимательство, предприниматели, самозанятый, самозанятые, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.07.2026 10:56 Фото: pexels
Қазақстанда кәмелетке толмағандардың еңбек құқықтарын қорғау жөніндегі профилактикалық іс-шаралар аясында 4,6 мыңнан астам нысан қамтылды. Бұл туралы 2026 жылғы 28 шілдеде ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Елімізде жасөспірімдерді қауіпсіз әрі заңды жұмыспен қамту бағытындағы жұмыстар жалғасып жатқаны атап өтілді.

Еңбек министрлігінің мәліметінше, 27 шілдедегі жағдай бойынша еліміз бойынша 4619 нысанда профилактикалық іс-шаралар жүргізілген.

Оның ішінде:

  • 2070 қоғамдық тамақтану орны;
  • 1566 аттракциондар паркі мен ойын-сауық алаңы;
  • 234 базар мен сауда-ойын-сауық орталығы;
  • 221 жанармай құю станциясы;
  • 241 автокөлік жуу орны;
  • 138 компьютерлік клуб;
  • 149 өзге нысан бар.
"Тексеру барысында еңбек заңнамасы талаптарының сақталмауына қатысты 884 жағдай анықталды. Әрбір дерек бойынша заңнамаға сәйкес тиісті шаралар қабылданып жатыр", – делінген ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің баспасөз қызметі таратқан хабарламада.

Жұмыс берушілермен профилактикалық жұмыс жүргізуге ерекше назар аударылады.

Мемлекеттік еңбек инспекторлары:

  • кәмелетке толмағандармен еңбек қатынастарын ресми түрде рәсімдеу;
  • белгіленген жұмыс уақытының ұзақтығын сақтау;
  • жалақыны уақтылы төлеу;
  • жасөспірімдерді ауыр, зиянды және қауіпті жұмыстарға жібермеу қажеттігін еске салды.
"ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі кәмелетке толмағандардың еңбек құқықтарын қорғау жұмыстарын жалғастырады. Сондай-ақ ата-аналарды жасөспірімдердің жұмыс жағдайына және еңбек қатынастарының ресми рәсімделуіне назар аударуға шақырады", – деп қорытындылады ведомствоның баспасөз қызметі.

2026 жылғы 26 мамырда еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Асқарбек Ертаев Қазақстанда жасөспірімдердің қайда заңды түрде жұмыс істей алатынын айтқан еді. Сондай-ақ ол жасөспірімдерге жосықсыз жұмыс берушілерге алданып қалмау үшін не істеу керегін түсіндірді.

26 маусымда Асқарбек Ертаев Қазақстанда жұмыс істейтін жасөспірімдерге қандай қолдау көрсетілетінін және жас қызметкерлердің еңбек құқықтарын қорғау үшін қандай қосымша шаралар енгізу жоспарланғанын айтты.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, пенсионная выплата
09:55, 20 шілде 2026
Қазақстандықтардың зейнетақы жинақтарына қатысты Еңбек министрлігі маңызды мәлімдеме жасады
Еңбек министрлігі шетелде жұмыс істейтін қазақстандықтардың құқықтарын қорғауда
15:22, 27 мамыр 2024
Еңбек министрлігі шетелде жұмыс істейтін қазақстандықтардың құқықтарын қорғауда
Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана
16:16, 11 наурыз 2026
Еңбек министрлігі қазақстандықтарға әлеуметтік төлемдер туралы маңызды ескерту жасады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Тренер Аргентины Скалони рассказал о &quot;настоящем трофее&quot; после поражения в финале ЧМ
10:50, Бүгін
Тренер Аргентины Скалони поведал о "настоящем трофее" после поражения в финале ЧМ
Экс-главный тренер &quot;Тараза&quot; Максимов рассказал, почему отказался возвращаться в Казахстан
10:27, Бүгін
Экс-главный тренер "Тараза" Максимов рассказал, почему отказался возвращаться в Казахстан
Жанибек Алимханулы
10:14, Бүгін
"Я скучаю по рингу": Жанибек Алимханулы сделал откровенное заявление после смены веса
Роман Старченко и Константин Пушкарёв
09:59, Бүгін
Чемпион Казахстана по хоккею "Номад" представил обновлённый тренерский штаб
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: