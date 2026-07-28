#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+24°
$
476.75
541.59
6.06
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+24°
$
476.75
541.59
6.06
Қоғам

Жаңаөзенде 9 жастағы бала автобустан түсіп, із-түзсіз жоғалып кеткен

Центр оперативного управления департамента полиции, центр оперативного управления ДП, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, правонарушители, телефон полиции, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.07.2026 18:46 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Жаңаөзен қаласында 9 жастағы Мансұр есімді бала іздестіріліп жатыр. Ол 28 шілде күні таңертең автобустан түсіп, із-түзсіз жоғалып кеткен. Баланы іздеуге полиция қызметкерлері жұмылдырылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ал ата-анасы қала тұрғындарынан оның жүрген жері туралы қандай да бір ақпарат болса, хабарлауды сұрап отыр.

Lada.kz басылымының мәліметінше, оқушы қоғамдық көліктен түскеннен кейін жоғалып кеткен.

Баланың әкесінің айтуынша, Мансұрды кейінгі рет бүгін, 28 шілде күні таңертең көрген.

Белгілі болғандай, шамамен сағат 11:00-де бала Утесинов атындағы дене шынықтыру-сауықтыру кешенінің маңындағы аялдамадан автобустан түскен. Содан бері оның қайда екені белгісіз.

Жоғалған кезде оның үстінде сұр түсті футболка мен қара түсті шолақ шалбар, қолында қара түсті жол сөмкесі болған.

"Қазір полиция қызметкерлерімен бірге іздестіріп жатырмыз. Егер баламыздың жүрген жері туралы қандай да бір ақпарат білетін тұрғындар болса, хабарласуды сұраймыз", – деді баланың әкесі.

Мансұрдың жүрген жері туралы қандай да бір мәлімет білетін азаматтардан оның әкесіне 8 (771) 815-40-26 нөмірі арқылы хабарласа алады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Полиция, заявление, уголовное дело, уголовное обвинение, уголовная статья, уголовные дела
18:00, 22 наурыз 2026
Жаңаөзенде із-түзсіз жоғалған 47 жастағы мұғалім іздестіріліп жатыр
полиция
10:44, 05 қараша 2023
Абай облысында 15 жастағы қыз із-түзсіз жоғалып кетті
Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ
11:16, 22 мамыр 2026
Алматыда 25 жастағы тұрғын із-түзсіз жоғалып кетті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: hcadmiral.pro
20:04, Бүгін
Решающий буллит Максима Мусорова помог "Адмиралу" одолеть "Шахтёр"
Фото: НОК РК
19:53, Бүгін
Казахстанец Аманали победил венгра и стал чемпионом мира по борьбе
Фото: UWW
19:34, Бүгін
Али Алмас проиграл в финале и стал серебряным призёром чемпионата мира по борьбе
Фото: UWW
19:03, Бүгін
Казахстанский борец Толеугали проведёт утешительную схватку на ЧМ-2026
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: