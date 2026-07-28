Қазақстанның сегіз өңірінде заңсыз айналымнан 31 қару мен 278 оқ-дәрі тәркіленді
Сурет: ҚР ҰҚК
Ұлттық қауіпсіздік комитеті полиция органдарымен бірлесіп, прокуратураның үйлестіруімен заңсыз қару айналымының жолын кесуге бағытталған жедел-іздестіру шараларын өткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ведомство мәліметінше, биыл шілде айында Алматы, Шымкент қалаларында және еліміздің 8 өңірінде жүргізілген іс-шаралар барысында 31 бірлік қару тәркіленген.
Тәркіленгендердің қатарында 4 автомат, 20 мылтық, 7 тапанша, 2 граната және 278 дана оқ-дәрі бар.
Қазіргі уақытта жедел-тергеу шаралары жалғасып жатыр. Қылмыстық-процестік кодекстің 201-бабына сәйкес, іс бойынша өзге ақпарат жария етілмейді.
ҰҚК заңсыз қару айналымына қарсы жұмыстар жалғасатынын атап өтті.
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