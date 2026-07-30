#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+30°
$
477.17
543.26
6.01
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+30°
$
477.17
543.26
6.01
Қоғам

Қазақстандықтар қанша ет, нан және картоп тұтынады

Зеленый базар, продукты питания, торговля, базар, рынок, мясной цех, мясо, разделка мяса, цены на мясо, мясная продукция, стоимость мяса, мясной отдел, цена мяса, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.07.2026 12:14 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
2026 жылдың I тоқсанының қорытындысы бойынша Қазақстанда негізгі азық-түлік өнімдерінің басым бөлігін тұтыну былтырғы сәйкес кезеңмен салыстырғанда артты. Бұл деректер халықтың тұрмыс деңгейін анықтау мақсатында үй шаруашылықтарына жүргізілген іріктемелі зерттеу нәтижесінде алынды.

Ұлттық статистика бюросының мәліметінше, бір тоқсанда еліміздің әрбір тұрғыны орта есеппен 20,7 келі ет және ет өнімдерін тұтынған. Былтырғы сәйкес кезеңде бұл көрсеткіш 20,6 келі болған.

Сүт және сүт өнімдерін тұтыну 57,2 литрден 58,1 литрге, жұмыртқа 52 данадан 54 данаға, көкөніс 18,3 келіден 18,7 келіге, картоп 11,3 келіден 11,4 келіге дейін артқан. Сондай-ақ балық пен теңіз өнімдерін тұтыну 3,5 келіден 3,6 келіге дейін өсті.

Сонымен қатар сарапшылар бірқатар азық-түлік түрін тұтыну көлемінің азайғанын атап өтті.

Мәселен, жарма және дәнді дақылдар өнімдерін тұтыну 31 келіден 30,6 келіге дейін қысқарған. Майлар мен тоңмайларды тұтыну көрсеткіші өзгеріссіз қалды. Ал жеміс-жидек пен жаңғақтарды тұтыну 17,5 келіден 17,4 келіге, қант, тосап және балды тұтыну жан басына шаққанда 10,8 келіден 10,3 келіге дейін төмендеді.

Ұлттық статистика бюросының мәліметінше, 2026 жылдың I тоқсанында Қазақстанның әрбір тұрғыны орта есеппен 11,4 келі картоп, бірінші сұрыпты бидай ұнынан пісірілген 6 келі нан, 6 келі сиыр еті, 4,8 келі алма, 4,6 келі құмшекер, 4,2 келі күріш, 3,1 литр айран, 2,6 келі макарон өнімдерін, 2,4 литр шикі сүт, 2,1 келі балғын немесе салқындатылған балық, 54 жұмыртқа және 0,3 келі қара шай тұтынған.

2026 жылдың I тоқсанында көкөністі орташа тұтыну көлемі жан басына шаққанда 18,7 келі болды. Бұл көрсеткіш 2025 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 2,2%-ға, яғни 18,3 келіден 18,7 келіге дейін өсті.

Қала тұрғындары ауыл тұрғындарына қарағанда көкөністі көбірек тұтынған. Қалаларда бір адамға шаққандағы орташа көрсеткіш 19,3 келі болса, ауылдық жерлерде 17,6 келіні құрады.

Көкөністі ең көп тұтыну көрсеткіші Алматы қаласында тіркелді – жан басына шаққанда 23,2 келі. Одан кейін Жетісу облысы – 22,8 келі және Түркістан облысы – 21,4 келі. Ең төмен көрсеткіштер Шығыс Қазақстан облысында – 16,5 келі, сондай-ақ Абай және Алматы облыстарында тіркелді – әрқайсысында 16 келіден.

Ет және ет өнімдерін тұтынудың ең жоғары деңгейі Шығыс Қазақстан, Жетісу, Ақмола және Қарағанды облыстарында байқалды. Ең төмен көрсеткіш Түркістан облысында тіркелді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, тенге, инвестирование, инвестиции, капитал, мошенничество, мошенники, мошенник, мошеннические схемы, вид мошенничества, финансовая пирамида, пирамида, финансовые аферы, финансовая афера
14:57, 30 қыркүйек 2025
Қазақстандықтардың нақты табысы инфляцияға байланысты бір жыл ішінде 1,4%-ға төмендеді
Сделано в Казахстане, производство в Казахстане, продукты сделанные в Казахстане, сделано в РК, производство РК, продукты питания, еда, маркет, супермаркет
16:41, 30 желтоқсан 2025
Қазақстанда 2025 жылы өнім экспорты рекордтық деңгейге жетті
Лампочка, лампочки, свет, отключение света, электричество, электроэнергия
14:08, Бүгін
Электр энергиясын бөлшек саудада өткізудің шекті бағасы қалай есептеледі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Чемпионат мира по борьбе до 17 лет
14:04, Бүгін
Чемпионат мира по борьбе: три казахстанки лишили себя возможности выиграть "золото"
Пауло Коста
13:59, Бүгін
"В 2026 году у нас будет другой чемпион": Коста предупредил чемпиона UFC Ульберга
Сборная Казахстана по пляжному футболу проиграла в первом матче Евролиги в Кишинёве
13:38, Бүгін
Сборная Казахстана по пляжному футболу проиграла в первом матче Евролиги в Кишинёве
&quot;Анарбеков - герой матча&quot;: в Казахстане восхитились игрой &quot;Кайрата&quot; против &quot;Омонии&quot; в ЛЧ
13:24, Бүгін
"Анарбеков - герой матча": в Казахстане восхитились игрой "Кайрата" против "Омонии" в ЛЧ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: