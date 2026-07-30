#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+30°
$
477.17
543.26
6.01
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+30°
$
477.17
543.26
6.01
Қоғам

ІІМ: Қостанайда өңіраралық бағытта есірткі тасымалдаған курьер ұсталды

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, сотрудник полиции, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.07.2026 13:27 Фото: pexels
Ішкі істер министрлігі ел аумағында есірткі заттарын байланыссыз тәсілмен өткізумен айналысатын интернет-дүкендердің заңсыз қызметін анықтау және жолын кесуге бағытталған "Заң мен тәртіп" қағидатын іске асыру аясында жүйелі жұмысын жалғастырып жатыр.

Жедел-іздестіру іс-шараларының нәтижесінде Қостанай қаласында өңіраралық бағытта әрекет еткен интернет-есірткі дүкенінің 25 жастағы курьері ұсталды. Ол ел өңірлері арасында ірі көлемдегі есірткі партияларын тасымалдап, оларды кейіннен жасырып таратуға жеткізіп отырған.

Қылмыстық әрекетін жасыру мақсатында есірткі заттары вакуумдық қаптамаларға салынып, құрғақ сүт қаптамаларының ішіне мұқият жасырылған. Бұл тәсіл оларды тасымалдау кезінде күдік туғызбауға және анықтауды қиындатуға бағытталған.

Күдіктіні ұстау барысында заңсыз айналымнан жалпы салмағы 1,5 келіден асатын есірткі заттары тәркіленді. Оның ішінде меткатинон психотроптық заты мен кептірілген марихуана болған. Сараптамалық есеп бойынша тәркіленген есірткі көлемі 10 мыңнан астам бір реттік дозаға тең, осылайша олардың ықтимал тұтынушыларға жетуіне жол берілмеді.

Қазіргі уақытта полиция қызметкерлері қылмыстық схеманы ұйымдастырушыларды, есірткі жеткізу арналары мен интернет-есірткі дүкенінің жұмысына қатысы бар өзге де тұлғаларды анықтау жұмыстарын жүргізіліп жатыр.

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі интернет-есірткі дүкендерінің қызметіне кез келген деңгейде қатысу — ұйымдастырушы, оператор, "жасырын орынға қалдырушы" немесе курьер болсын — ауыр қылмыс екенін және заңнамаға сәйкес өмір бойына бас бостандығынан айыруға дейінгі қылмыстық жауаптылыққа әкеп соғатынын еске салады.

Есірткінің заңсыз айналымына қатысы бар адамдарды анықтау, ұстау және қылмыстық жауаптылыққа тарту, сондай-ақ интернет арқылы әрекет ететін есірткі бизнесінің инфрақұрылымын жою жөніндегі жұмыс тұрақты негізде жалғасады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник
09:03, 08 мамыр 2026
Семей тұрғыны гаражын есірткі қоймасына айналдырған
Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина
12:26, 13 қараша 2025
ІІМ: Он күнде заңсыз айналымнан 80 келі "синтетика" тәркіленді
Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ
11:11, 11 ақпан 2026
ІІМ: Он күн ішінде есірткі сатуға қатысты 48 дерек анықталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Чемпионат мира по борьбе до 17 лет
14:04, Бүгін
Чемпионат мира по борьбе: три казахстанки лишили себя возможности выиграть "золото"
Пауло Коста
13:59, Бүгін
"В 2026 году у нас будет другой чемпион": Коста предупредил чемпиона UFC Ульберга
Сборная Казахстана по пляжному футболу проиграла в первом матче Евролиги в Кишинёве
13:38, Бүгін
Сборная Казахстана по пляжному футболу проиграла в первом матче Евролиги в Кишинёве
&quot;Анарбеков - герой матча&quot;: в Казахстане восхитились игрой &quot;Кайрата&quot; против &quot;Омонии&quot; в ЛЧ
13:24, Бүгін
"Анарбеков - герой матча": в Казахстане восхитились игрой "Кайрата" против "Омонии" в ЛЧ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: