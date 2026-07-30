#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+32°
$
477.17
543.26
6.01
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+32°
$
477.17
543.26
6.01
Қоғам

Алматыда Көріктендіру қағидаларының сақталуына бақылау күшейтілді

Алматы, весна в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.07.2026 14:47 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Алматыда қаланың Көріктендіру қағидаларының сақталуын бақылау жұмыстары жалғасуда. Жыл басынан бері заңды тұлғалар 8 972 көріктендіру төлқұжатын рәсімдеп, жоспарлы көрсеткіштен асып түсті.

Бұл туралы қалалық Коммуналдық инфрақұрылым және тұрғын үй инспекциясы басқармасының өкілдері айтты.

Көріктендіру төлқұжаты – меншік иесі немесе пайдаланушының өзіне тиесілі нысанға іргелес аумақты күтіп ұстауға жауапты екенін растайтын құжат.

Биылғы жылдың алғашқы жартыжылдығында басқарма мамандары 5 мыңға жуық ауызша ескерту жасап, Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 505-бабы бойынша 9 679 әкімшілік материал рәсімдеді. Салынған айыппұлдардың жалпы сомасы 111,9 млн теңге болды.

Қала әкімінің тапсырмасымен көріктендіру төлқұжатын рәсімдеу науқаны қайта жанданғаннан кейін қосымша 672 паспорт берілді. Осы кезеңде 547 әкімшілік материал рәсімделіп, салынған айыппұлдардың жалпы сомасы 12,7 млн теңгеден асты.

Басқарма өкілдерінің айтуынша, бұл шаралар нысан иелерінің жауапкершілігін арттырып, қала аумағында тазалық пен тәртіпті сақтауға бағытталған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Самокат, самокаты, самокатчики, электросамокаты, электрический самокат, электрические самокаты
16:26, 02 сәуір 2026
Алматыда самокат жүргізушілеріне бақылау күшейтілді
Алматыда ауқымды құрылыс және жол жөндеу жұмыстары жалғасуда. Сонымен қатар қаланың полиция департаменті мен тиісті қызметтері жұмыстардың сапасы мен орындалу мерзімдеріне бақылауды күшейтіп, заң бұзушылықтар үшін лауазымды тұлғаларды жауапкершілікке тартуда.
10:03, 19 қыркүйек 2025
Алматыда жол жұмыстарының сапасына бақылау күшейтілді
2026 жылдың басынан бері Алматыда шағын және орта бизнес нысандарының атмосфералық ауаға бөлетін зиянды шығарындыларына бақылау күшейтілді. Бұл туралы &quot;Eco Almaty&quot; ЖШС өкілдері айтты.
15:03, 21 мамыр 2026
Алматыда бизнес нысандарынан шығатын зиянды қалдықтарға бақылау күшейтілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Стали известны дата и время матчей &quot;Кайрата&quot; в третьем квалификационном туре ЛЧ
17:02, Бүгін
Стали известны дата и время матчей "Кайрата" в третьем квалификационном туре ЛЧ
Казахстан завершил чемпионат мира по фехтованию с одной золотой медалью
16:45, Бүгін
Казахстан завершил чемпионат мира по фехтованию с одной золотой медалью
Магомед Анкалаев
16:30, Бүгін
"Невероятно скучно": экс-чемпион UFC Диаллашоу недоволен боем Анкалаева и Гуськова
Болельщики &quot;Кайрата&quot; обратились к руководству
16:13, Бүгін
Болельщики "Кайрата" просят руководство клуба организовать им поездку в Туркестан на ЛЧ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: