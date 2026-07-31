Балаларды мектепке дайындауға 23 млрд теңге бөлінеді
2026-2027 оқу жылы қарсаңында 450 мыңға жуық бала қолдауға ие болады.
Осы мақсатқа жергілікті бюджеттерден шамамен 23 млрд теңге қарастырылған. Бір балаға берілетін көмектің ең төменгі мөлшері – 50 851 теңге. Бұл былтырғы көрсеткіштен 10%-ға көп.
Жергілікті бюджеттің мүмкіндігіне қарай кейбір өңірлерде төлем мөлшері бұдан да жоғары болуы мүмкін. Көмек жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға, аз қамтылған отбасылардан шыққан оқушыларға, атаулы әлеуметтік көмек алатын отбасылардың балаларына, сондай-ақ өмірлік қиын жағдайға тап болған балаларға беріледі.
Төлем алу үшін ата-аналар немесе заңды өкілдер білім беру ұйымына өтініш беріп, тиісті құжаттарды ұсынуы қажет.
Бұған дейін Қазақстан мектептерінде маңызды өзгерістер енгізілетіні және оқушыларды қандай жаңалықтар күтіп тұрғаны хабарланған.