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Қоғам

Балаларды мектепке дайындауға 23 млрд теңге бөлінеді

Первоклассники, первый класс, школьники, ученики младших классов, начальные классы, школа, 1 сентября, первое сентября, школьная линейка, День знаний, первый звонок, сурет - Zakon.kz жаңалық 31.07.2026 09:12 Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 1 тамыз бен 30 қыркүйек аралығында "Жалпыға міндетті білім беру" қоры аясында әлеуметтік осал санаттағы балаларға мектеп формасын, аяқкиім және оқу құралдарын сатып алуға көмек көрсетіледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026-2027 оқу жылы қарсаңында 450 мыңға жуық бала қолдауға ие болады.

Осы мақсатқа жергілікті бюджеттерден шамамен 23 млрд теңге қарастырылған. Бір балаға берілетін көмектің ең төменгі мөлшері – 50 851 теңге. Бұл былтырғы көрсеткіштен 10%-ға көп.

Жергілікті бюджеттің мүмкіндігіне қарай кейбір өңірлерде төлем мөлшері бұдан да жоғары болуы мүмкін. Көмек жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға, аз қамтылған отбасылардан шыққан оқушыларға, атаулы әлеуметтік көмек алатын отбасылардың балаларына, сондай-ақ өмірлік қиын жағдайға тап болған балаларға беріледі.

Төлем алу үшін ата-аналар немесе заңды өкілдер білім беру ұйымына өтініш беріп, тиісті құжаттарды ұсынуы қажет.

Бұған дейін Қазақстан мектептерінде маңызды өзгерістер енгізілетіні және оқушыларды қандай жаңалықтар күтіп тұрғаны хабарланған.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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