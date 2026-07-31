Кәсіпкерлер салықтар мен әлеуметтік төлемдерді бір батырмамен есептей алады
Фото: freepik
Қаржы министрлігі еңбекақы төлеу қорына қатысты міндеттемелерді автоматты түрде есептеу жөніндегі пилоттық жобаны іске асыру қағидалары мен мерзімдеріне өзгерістер әзірледі, деп хабарлайды Zakon.kz.
Пилоттық жоба аясында еңбекақы төлеу қорына қатысты міндеттемелерді автоматты түрде айқындауға арналған "Бір батырмамен есептеу" цифрлық сервисін пайдалану көзделген.
Сервис қызметкерлердің табысы бойынша салықтар мен әлеуметтік төлемдерді автоматты түрде есептеуге, сондай-ақ төлем құжаттарын қалыптастырып, екінші деңгейлі банктерге жіберуге мүмкіндік береді.
Жобаның қабылдануы салықтық әкімшілендіруді цифрландыруға, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне түсетін әкімшілік жүктемені азайтуға және салық міндеттемелерін орындауды жеңілдетуге ықпал етеді деп күтілуде.
Құжат "Ашық НҚА" порталында 14 тамызға дейін қоғамдық талқылауға орналастырылды.
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