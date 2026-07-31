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Қоғам

Кәсіпкерлер салықтар мен әлеуметтік төлемдерді бір батырмамен есептей алады

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, сурет - Zakon.kz жаңалық 31.07.2026 09:44 Фото: freepik
Қаржы министрлігі еңбекақы төлеу қорына қатысты міндеттемелерді автоматты түрде есептеу жөніндегі пилоттық жобаны іске асыру қағидалары мен мерзімдеріне өзгерістер әзірледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Пилоттық жоба аясында еңбекақы төлеу қорына қатысты міндеттемелерді автоматты түрде айқындауға арналған "Бір батырмамен есептеу" цифрлық сервисін пайдалану көзделген.

Сервис қызметкерлердің табысы бойынша салықтар мен әлеуметтік төлемдерді автоматты түрде есептеуге, сондай-ақ төлем құжаттарын қалыптастырып, екінші деңгейлі банктерге жіберуге мүмкіндік береді.

Жобаның қабылдануы салықтық әкімшілендіруді цифрландыруға, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне түсетін әкімшілік жүктемені азайтуға және салық міндеттемелерін орындауды жеңілдетуге ықпал етеді деп күтілуде.

Құжат "Ашық НҚА" порталында 14 тамызға дейін қоғамдық талқылауға орналастырылды.

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Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, расчёт, аудит, аудитор, юридическая проверка, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, квитанция, квитанции, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату
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