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Қоғам

Арабия теңізіне шығу: Пәкістан Қазақстанға порт инфрақұрылымын пайдалануды ұсынды

Каспийское море, Каспий, набережная Каспийского моря , сурет - Zakon.kz жаңалық 31.07.2026 13:08 Фото: primeminister.kz
Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметі Қазақстанның Пәкістандағы елшісі Ержан Қыстафиннің осы елдің Теңіз істері жөніндегі федералдық министрі Мұхаммад Жунаид Анвармен кездескенін хабарлады, деп жазады Zakon.kz.

Ведомство мәліметінше, кездесу барысында көлік-логистика саласындағы ынтымақтастықтың қазіргі жағдайы мен оны одан әрі дамыту перспективалары талқыланды.

"Өңірлік байланысты нығайту және халықаралық көлік дәліздерін дамыту мәселелеріне ерекше назар аударылды", – делінген Қазақстан СІМ баспасөз қызметінің хабарламасында.

Федералдық министр екі ел арасындағы көлік байланысын нығайтуға және сауда-экономикалық ынтымақтастықты дамытуға бағытталған сындарлы диалогты жалғастыруға әрі бірлескен бастамаларды іске асыруға мүдделі екенін растады.

"Сонымен қатар министр Пәкістан тарапының Арабия теңізі жағалауында орналасқан теңіз инфрақұрылымына қол жеткізу мүмкіндігін қамтамасыз етуге дайын екенін жеткізді", – деп хабарлады Қазақстан СІМ баспасөз қызметі.

Арабия теңізі – Үнді мұхитының солтүстік-батыс бөлігіндегі Үндістан түбегі мен Арабия түбегінің арасында орналасқан ірі шеткі теңіз. Ол әлемдегі ең үлкен, терең әрі жылы теңіздердің бірі саналады және халықаралық сауда мен туризмде маңызды рөл атқарады.

2026 жылғы 18 маусымда Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Пәкістан Премьер-министрі Шахбаз Шарифті АҚШ пен Иран арасында өзара түсіністік туралы меморандумға қол қоюға ықпал еткен дипломатиялық күш-жігерінің табысты нәтижесімен құттықтаған еді.

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