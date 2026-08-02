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Қоғам

Үрлемелі шеңбермен суға түскен қызды жағадан 200 метр қашықтыққа ағыс алып кеткен

Үрлемелі шеңбермен суға түскен қызды жағадан 200 метр қашықтыққа ағыс алып кеткен, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.08.2026 13:54 Сурет: видео скрині
Маңғыстау облысында құтқарушылар теңізде үрлемелі шеңбермен жағадан алыстап кеткен қызды құтқарып қалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Төтенше жағдайлар министрлігінің мәліметінше, Жаңаөзен қаласынан 71 шақырым жерде орналасқан "Кендірлі" демалыс аймағында жедел-құтқару жасағының қызметкерлері 2004 жылы туған қызға көмек көрсетті.

Демалып жүрген кезде оны үрлемелі жүзу шеңберімен теңіз ағысы жағадан шамамен 200 метр қашықтыққа алып кеткен. Оқиға туралы хабар түскен бойда құтқарушылар дереу оқиға орнына жетіп, қызды тауып, аман-есен жағаға жеткізді.

Оған медициналық көмек қажет болған жоқ.

ТЖМ өкілдері желді ауа райында ашық су айдындарында үрлемелі шеңберлер мен матрастарды пайдаланудың аса қауіпті екенін ескертті.

"Су айдындарындағы қауіпсіздік ережелерін сақтап, өз өміріңізді қауіпке тікпеңіздер", — делінген министрлік хабарламасында.
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Айдос Қали
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