Полиция кейбір автокөлік иелеріне шұғыл үндеу жасады
Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова
2026 жылғы 3 тамызда полиция Еуразиялық экономикалық одақ елдерінен әкелінген автокөлік иелеріне үндеу жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Алматы облысының Полиция департаменті мұндай көлік құралдарын уақытша тіркеу мерзімі аяқталуға жақын екенін ескертті.
Не істеу керек?
Ең алдымен автокөліктің уақытша тіркеу мерзімі мен құжаттарын тексеру қажет. Егер мерзімі аяқталуға жақын болса, мәселені шешуді кейінге қалдырмаған жөн. Көлік құралын бұдан әрі пайдалану тәртібін алдын ала нақтылау керек.
"Автокөлік Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес пайдаланылуға тиіс екенін еске саламыз. Ертең қиындыққа тап болмас үшін құжаттарыңызды бүгін тексеріңіз", – делінген Полиция департаментінің үндеуінде.
Бұған дейін Еуразиялық экономикалық комиссия Қазақстанға телефондар мен планшеттерді әкелуге қатысты жаңа талап туралы мәлімдеген еді. Енді кедендік декларацияда ұялы телефондар мен мобильді байланыс функциясы бар планшеттердің IMEI-кодтары көрсетілуі керек.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript