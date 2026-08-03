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Қоғам

Полиция кейбір автокөлік иелеріне шұғыл үндеу жасады

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, видеожетон, видеожетоны, смарт-жетоны патрульных, камера полиции, камера полицейского, камера полицейских, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.08.2026 14:03 Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова
2026 жылғы 3 тамызда полиция Еуразиялық экономикалық одақ елдерінен әкелінген автокөлік иелеріне үндеу жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алматы облысының Полиция департаменті мұндай көлік құралдарын уақытша тіркеу мерзімі аяқталуға жақын екенін ескертті.

Не істеу керек?

Ең алдымен автокөліктің уақытша тіркеу мерзімі мен құжаттарын тексеру қажет. Егер мерзімі аяқталуға жақын болса, мәселені шешуді кейінге қалдырмаған жөн. Көлік құралын бұдан әрі пайдалану тәртібін алдын ала нақтылау керек.

"Автокөлік Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес пайдаланылуға тиіс екенін еске саламыз. Ертең қиындыққа тап болмас үшін құжаттарыңызды бүгін тексеріңіз", – делінген Полиция департаментінің үндеуінде.

Бұған дейін Еуразиялық экономикалық комиссия Қазақстанға телефондар мен планшеттерді әкелуге қатысты жаңа талап туралы мәлімдеген еді. Енді кедендік декларацияда ұялы телефондар мен мобильді байланыс функциясы бар планшеттердің IMEI-кодтары көрсетілуі керек.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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