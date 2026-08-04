Алматыда құрылыс компанияларына бақылау күшейтілді: төрт компания лицензиясынан айырылды
Бақылау іс-шараларының қорытындысы бойынша төрт компания лицензиясынан айырылды, тағы 350 құрылыс компаниясының лицензиясының қолданылуы тоқтатылды. Сондай-ақ құрылыс қызметімен айналысатын 437 субъектіге қатысты заңнамаға сәйкес тиісті шаралар қабылданды.
Әлеуметтік маңызы бар нысандардың құрылысын жүзеге асыратын мердігер ұйымдардың қызметіне ерекше назар аударылды.
Атап айтқанда, "SK BEST Spec Story KZ" ЖШС жобалау қызметінің І санаттағы мемлекеттік лицензиясынан айырылды. Сонымен қатар "Отау-Құрмет" ЖШС мен "ҚазҚСҒЗИ" АҚ ЕҰ лицензияларынан айырылды. Ал "Сәулет Құрылыс Консалтингі" ЖШС лицензиясының жекелеген қосалқы түрінің күші жойылды.
Қала құрылысын бақылау басқармасының өкілдері Алматыда өз біліктілігін дәлелдей алатын, белгіленген талаптарды сақтайтын және құрылыс жұмыстарының сапасын қамтамасыз ететін компаниялар ғана жұмыс істей алатынын атап өтті.
Айта кету керек, өткен жылдың қорытындысы бойынша сегіз құрылыс компаниясы лицензиясынан айырылған болатын. Олардың басым бөлігі әлеуметтік нысандардың құрылысын жүзеге асырған.