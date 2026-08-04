#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
475.38
547.73
5.93
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
475.38
547.73
5.93
Қоғам

Әл-Фарабиден Абай даңғылына дейін: Алматыда Үлкен Алматы өзені жағалауының жекелеген бөлігі жабылады

Пешеходный переход, пешеходная зебра, дорожная зебра, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.08.2026 12:06 Фото: Zakon.kz
Алматы тұрғындары мен қонақтарына Үлкен Алматы өзенінің жағалауында уақытша шектеулер енгізілетіні ескертілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 4 тамызда Almaty_Joly Telegram-арнасында жарияланған мәліметке сәйкес, жағалаудың жекелеген бөліктерінде жаяу жүргіншілер қозғалысы кезекпен шектеледі.

Алдымен абаттандыру жұмыстары шығыс жағалаудағы №1 тұндырмадан (бөгеттен) әл-Фараби даңғылына дейінгі аралықта жүргізіледі. Кейін шектеулер жағалаудың Абай даңғылына дейінгі өзге бөліктерінде кезең-кезеңімен енгізіледі.

Абаттандыру барысында мамандар суару жүйесі мен жаяу жүргіншілер жолын қалпына келтіреді, жиектастарды ішінара ауыстырады, бұталар мен көгалдарды қайта отырғызады. Сондай-ақ ағаштарды санитарлық мақсатта кесу жұмыстары жүргізіледі.

Қала тұрғындары мен қонақтарынан уақытша шектеулерді ескеріп, орнатылған жол белгілерінің талаптарын сақтауды және жүру бағытын алдын ала жоспарлауды сұрады.

Бір күн бұрын Алматы әкімдігінің баспасөз қызметі Панфилов көшесінің Жібек жолы даңғылынан Райымбек даңғылына дейінгі бөлігін жаңарту жұмыстарының егжей-тегжейін хабарлаған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Астанадағы Алаш тас жолының бір бөлігі 29 мамырға дейін жабылады
15:52, 24 мамыр 2025
Астанадағы Алаш тас жолының бір бөлігі 29 мамырға дейін жабылады
Жол жөндеу жұмыстары, Астана, Тәуелсіздік даңғылы, жабу
09:55, 18 мамыр 2025
Астанада Тәуелсіздік даңғылының бір бөлігі жабылады
Алматыда маңызды шараға байланысты екі күнге жолдар жабылады
16:33, 10 шілде 2024
Алматыда маңызды шараға байланысты екі күнге жолдар жабылады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Тимур Пирназаров
12:58, Бүгін
Казахстанский боксёр Пирназаров проведёт бой с опытным американцем Киддом в Майами
Где можно будет посмотреть матч &quot;Левски&quot; – &quot;Кайрат&quot; в Лиге чемпионов
12:41, Бүгін
Где можно будет посмотреть матч "Левски" – "Кайрат" в Лиге чемпионов
Томаш Махач
12:31, Бүгін
Чемпион Олимпиады Томаш Махач примет участие на турнире ATP 250 в Алматы
Тренерский штаб и игроки ХК &quot;Барыса&quot;
12:10, Бүгін
Telegram-канал "Штаб хоккеиста" включил "Барыс" в число претендентов на плей-офф КХЛ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: