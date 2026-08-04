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Қоғам

Қазақстанда бір күнде орман қоры аумағында бес өрт тіркелді

Степной пожар, степные пожары, пожар в степи, тушение пожара, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.08.2026 20:18 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
2026 жылғы 4 тамызда Қазақстан бойынша орман қоры жерлерінде бес өрт тіркелді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Төтенше жағдайлар өңірлер бойынша былай бөлінді:

  • Ақмола облысында – 2 өрт;
  • Шығыс Қазақстан облысында – 2 өрт;
  • Қарағанды облысында – 1 өрт.

Өрт ошақтары орман күзетінің жерүсті патрульдеуі кезінде анықталған. Оқиға орнына қажетті күштер мен техникалар жұмылдырылды.

Жедел қабылданған шаралардың нәтижесінде өрттер қысқа уақыт ішінде оқшауланып, бірқатар өңірлердегі өрт ошақтары толық сөндірілді.

Өрт сөндіру жұмыстарына "Қазавиаорманқорғау" РМҚК қызметкерлері, сондай-ақ орман мекемелерінің мамандары мен арнайы техникалары қатысты.

Мамандар аптап ыстықтың сақталып отырғанын және найзағайлы фронттардың белсенді болатынын ескертті. Осыған байланысты тұрғындар мен табиғат аясында демалушыларды өрт қауіпсіздігі талаптарын қатаң сақтауға шақырды.

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Айдос Қали
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