Павлодарда тұраққа қою талабын бұзған жүргізуші жауапқа тартылды
Бейнежазбада Павлодар қаласының Орталық жағалауында Toyota Corona автокөлігінің жүргізушісі көлік құралын тоқтату және тұраққа қою талаптарын бұзғаны көрінеді. Полиция қызметкерлері бейнежазба бойынша тексеру жүргізіп, жүргізушінің жеке басын анықтады.
Жол қозғалысы ережесін бұзғаны үшін оған қатысты әкімшілік материал рәсімделді.
Павлодар облысы полиция департаментінің мәліметінше, жыл басынан бері көлік құралын тоқтату және тұраққа қою қағидаларын бұзған 1973 жүргізуші әкімшілік жауапкершілікке тартылған.
Полиция департаменті жол қозғалысы ережелерін сақтау әрбір жүргізушінің ғана емес, барлық жол қозғалысына қатысушының міндеті екенін еске салады.
Құқық бұзушылықтың куәсі болған азаматтар бұл туралы eGov Mobile қосымшасында және банктік қосымшаларға біріктірілген "Заң және Тәртіп" сервисі арқылы хабарлай алады.