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Қоғам

Алаш тасжолында 20 күнге қозғалыс ішінара шектеледі: Астана әкімдігі бұған не себеп екенін түсіндіріп берді

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, виды Астаны, виды города Астаны, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.08.2026 14:08 Фото: Zakon.kz
Астанада Алаш тасжолында салмақ өлшеу датчиктеріне арналған бетон жабындысын орнату жұмысы жүргізілуде. Жұмыс учаскесінің ұзындығы – 400 метр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әкімдік ақпарына сүйенсек, осыған байланысты, 5-25 тамыз аралығында аталған учаскеде көлік қозғалысы ішінара шектеледі.

"Бұл ретте көлік қозғалысы қарсы бағыттағы жолақтар арқылы ұйымдастырылады",- делінген мәліметте.
Алаш тасжолында 20 күнге қозғалыс ішінара шектеледі: Астана әкімдігі бұған не себеп екенін түсіндіріп берді, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.08.2026 14:08

Сурет: Астана әкімдігі

Жүргізушілер мен жаяу жүргіншілерге жүру бағытын алдын ала жоспарлап, мүмкін болатын өзгерістерді ескеруі қажет екені айтылды.

"Қауіпсіздікті қамтамасыз ету және қолайсыздықтарды азайту мақсатында уақытша жол белгілері мен бағыттаушы көрсеткіштер орнатылады".Астана қаласы әкімдігі

Бұған дейін Алматыда жол ережелерін елемей, мотоцикльмен ойқастаған жас жазаға кесілгенін жазғанбыз.

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Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
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