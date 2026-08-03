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Құқық

Алматыда жол ережелерін елемей, мотоцикльмен ойқастаған жас жазаға кесілді

Мотоцикль, Алматы, видео, әлеуметтік желі, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.08.2026 18:37 Сурет: unsplash
Әлеуметтік желідегі көлік жүргізу, былапыт сөздер айту және заңды ашық түрде менсінбеу әрекеттері сипатталған видеоны Алматы полициясының назарына ілікті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Интернет кеңістігіне жүргізілген мониторинг барысында Бостандық аудандық полиция басқармасының қызметкерлері мотоцикл жүргізушісінің қоғамдық тәртіпті өрескел бұзып, жол қозғалысының өзге қатысушыларын арандатып, әрекетін былапыт сөздермен сүйемелдеген бейнежазбасын анықтады.

"Құқық бұзушының жеке басы жедел түрде анықталды. Ол – Алматы қаласының 39 жастағы тұрғыны. Аталған азаматқа қатысты ұсақ бұзақылық фактісі бойынша әкімшілік материал рәсімделді. Сот шешімімен құқық бұзушы кінәлі деп танылып, 10 тәулік мерзімге әкімшілік қамаққа алынды". Алматы қалалық ПД баспасөз қызметі

Алматы қаласының полициясы әлеуметтік желіде құқыққа қайшы әрекеттерді жариялау жауапкершіліктен босатпайтыны, керісінше, мұндай материалдар тексеру жүргізуге және заңда көзделген шараларды қабылдауға негіз болатынын еске салады.

Бұған дейін полиция танымал әнші мінген көліктің желідегі видеосын назарға алғанын жазғанбыз.

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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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