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Қоғам

Көкшетауда түрмеден шыққанына көп болмаған ер адам үйленген күні ұсталды

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.08.2026 22:59 Фото: Zakon.kz
Көкшетауда шаңырақ көтерген жұптың той дастарханы полиция шақыртуымен, мас күйдегі жанжалмен және қылмыстық іспен аяқталды. Оқиғаға қатысты 6 тамызда Ақмола облысы полиция департаментінің баспасөз қызметі түсінік берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомствоның мәліметінше, 4 тамыз күні сағат 19:00 шамасында жасөспірімдер көшеде мас күйінде агрессивті әрекет етіп жүрген ер адамды байқап, полиция шақырған. Ол қасындағы әйелді ұрып, өтіп бара жатқан адамдарға балағат сөздер айтқан.

Оқиға орнына жақын маңдағы патрульдік полиция экипажы дереу жеткен.

"Полиция қызметкерлері келген кезде оқиғаға бейжай қарамаған кәмелетке толмағандардың полицияға хабарласқаны анықталды. Олар тәртіп бұзған адамды көрсетіп, ер адамның қатты мас күйінде агрессия танытып, тіпті қасындағы әйелге қол көтергенін айтты", – делінген хабарламада.

Ер адамды ұстау кезінде медициналық куәландырудан өтуден бас тартып, полиция қызметкерлерінің заңды талаптарына бағынбаған. Ал жанжал шығарған ер адамның қалыңдығы қоғамдық орында мас күйінде болғаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылды.

"Медициналық куәландыру қорытындысына сәйкес, оның қасындағы әйел де орташа деңгейде алкогольдік мас күйде болған. Осыған байланысты ол қоғамдық орында мас күйінде жүргені үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылды", – деді полиция Zakon.kz тілшісіне.

Алайда оқиға мұнымен аяқталмаған. Ұсталған азамат уақытша ұстау изоляторына жеткізілгеннен кейін, ондағы раковинаны сындырып тастаған. Мүлікке зақым келтіргені үшін ол ұсақ бұзақылық жасағаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылды.

Бұдан бөлек, оған билік өкілдерін қорлағаны үшін қылмыстық іс қозғалды.

Белгілі болғандай, жұп оқиға болған күні некесін қиған. Полицияның атап өтуінше, жаңадан үйленген ер адам – бұған дейін сотталған, жақында ғана колониядан босап шыққан рецидивист. Ал жасөспірімдердің дер кезінде полиция шақыруы бұдан да ауыр қылмыстың алдын алуға көмектескен.

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