Қазақстанда медицина саласын жеке серіктестердің көмегімен дамыту жоспарланып отыр
Құжатта әлеуетті жекеше әріптестердің біліктілік талаптарына сәйкестігін растау кезінде олардың үлестес компанияларының тәжірибесін ескеру мүмкіндігі қарастырылған.
Министрліктің мәліметінше, бұл тетік халықаралық тәжірибеге сәйкес келеді және көпбейінді ауруханалар, мамандандырылған медициналық орталықтар мен жоғары технологиялық денсаулық сақтау нысандары секілді ірі жобаларды жүзеге асыру мүмкіндігін кеңейтеді.
Қағидаларды жаңарту саланың инвестициялық тартымдылығын арттырып, медициналық нысандарды жобалау, салу және басқару бойынша озық әлемдік тәжірибелерді енгізуге ықпал етеді деп күтіледі.
Қажетті құзыреттері бар компаниялардың қатысуымен жобаларды іске асыру заманауи медициналық инфрақұрылымды дамытуға, инновациялық технологияларды енгізуге және Қазақстан азаматтарына көрсетілетін медициналық көмектің сапасын одан әрі арттыруға жағдай жасайды.
Құжат "Ашық НҚА" порталында 21 тамызға дейін жария талқылауға ұсынылды.