Астанада қала көшелерінде жүрген жылқы тротуарлар мен жасыл желекке зақым келтірген: "шабандоз" жазаланды
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Астанада әлеуметтік желіге бейнеролик түсіру үшін атпен автомобиль жолы мен тротуарда жүрген 35 жастағы ер адам әкімшілік жауапкершілікке тартылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Әкімдік ақпарына сүйенсек, 35 жастағы ер адам елордадағы ойын-сауық орындарының біріне бейнеролик түсіру мақсатында атпен автомобиль жолымен және жаяу жүргіншілерге арналған тротуарлармен жүріп, жаяу жүргіншілердің қозғалысына кедергі келтірген. Кейін "Бәйтерек" монументі маңына қарай бет алған кезде, жол қиылыстарының бірінде жылқы тротуарды ластап, жасыл желектерге зақым келтірген.
"Осылайша абаттандыру саласындағы заңнама талаптары бұзылған",- деп мәлімдеді ведомтсво.
Аталған екі құқық бұзушылық фактісі бойынша ер адам әкімшілік жауаптылыққа тартылды.
Бұған дейін ШҚО-да телемұнараға шығып алған балалар өздігінен түсе алмай, құтқарушы мен полицейді әбден әбігерге салғанын жазғанбыз.
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