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Қоғам

Қазақстанға кеспе тас, жиектастар мен гранит әкелуге тыйым салынды: тізбе нақтыланды

Өнеркәсіп және құрылыс министрінің 2026 жылғы 3 тамыздағы бұйрығымен үшінші елдерден Қазақстан аумағына құрылыс материалдарының жекелеген түрлерін әкелуді реттеу бөлігінде толықтырулар енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 07.08.2026 12:58 Сурет: pixabay
Өнеркәсіп және құрылыс министрінің 2026 жылғы 3 тамыздағы бұйрығымен үшінші елдерден Қазақстан аумағына құрылыс материалдарының жекелеген түрлерін әкелуді реттеу бөлігінде толықтырулар енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Атап айтқанда, бұйрық жаңа тармақпен толықтырылды. Оған сәйкес, 2026 жылғы 1 қазанға дейін мынадай норма қолданылады:

Үшінші елдерден Қазақстан аумағына көліктің барлық түрімен құрылыс материалдарының жекелеген түрлерін әкелуге алты ай мерзімге тыйым салынады.

Тізімге мыналар енгізілген:

  • табиғи тастан (тақтатастан басқа) жасалған кеспе тас, жиектастар және жол төсеуге арналған тақталар;
  • ескерткіштер жасауға немесе құрылысқа арналған өңделген тас (тақтатастан басқа) және одан жасалған бұйымдар, 6801 тауар позициясындағы өнімдерді қоспағанда;
  • негізге бекітілген немесе бекітілмеген табиғи тастан, оның ішінде тақтатастан жасалған мозаика текшелері және осыған ұқсас бұйымдар;
  • табиғи тастан, оның ішінде тақтатастан алынған, жасанды түрде боялған түйіршіктер, үгінділер мен ұнтақтар;
  • жылтыратылған, безендірілген немесе оюдан басқа тәсілмен өңделген, таза салмағы 10 килограмм немесе одан асатын гранит;
  • граниттің өзге түрлері.

Бұйрық 2026 жылғы 6 тамыздан бастап қолданысқа енгізіледі.

Бұған дейін Қазақстан кеспе тас, жиектас пен гранит әкелуге салынған тыйымның мерзімін ұзартқаны хабарланған.

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