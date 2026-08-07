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Қоғам

"Қазгидромет" демалыс күндеріне арналған ауа райы болжамын жариялады

Сильная жара, лето, высокая температура, термометр, зной, солнце, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.08.2026 16:08 Фото: freepik
Алдағы демалыс күндері Астана, Алматы және Шымкентте күн ыстық әрі жауын-шашынсыз болады. "Қазгидромет" РМК 2026 жылғы 8-10 тамызға арналған ауа райы болжамын ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Астанадағы ауа райы

8 тамызда көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыстан секундына 3-8 метр жел соғады. Ауа температурасы түнде +11...+13°С, күндіз +27...+29°С болады.

9 тамызда көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Оңтүстік-шығыстан соғатын желдің жылдамдығы секундына 5-10 метрге жетеді. Ауа температурасы түнде +13...+15°С, күндіз +31...+33°С болады.

10 тамызда көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Шығыстан секундына 5-10 метр жел соғады. Ауа температурасы түнде +17...+19°С, күндіз +34...+36°С-қа дейін көтеріліп, қатты ыстық болады.

Алматыдағы ауа райы

8 тамызда көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыстан секундына 3-8 метр жел соғады. Ауа температурасы түнде +19...+21°С, күндіз +32...+34°С болады.

9-10 тамызда көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыстан соғатын желдің жылдамдығы секундына 3-8 метрге жетеді. Ауа температурасы түнде +20...+22°С, күндіз +33...+35°С болып, қатты ыстық сақталады.

Шымкенттегі ауа райы

8 тамызда көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыстан секундына 8-13 метр жел соғып, күндіз екпіні 15-20 метрге жетеді. Ауа температурасы түнде +22...+24°С, күндіз +36...+38°С болады.

9 тамызда көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыстан секундына 8-13 метр жел соғады. Ауа температурасы түнде +22...+24°С, күндіз +38...+40°С-қа дейін көтеріледі.

10 тамызда көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыстан соғатын желдің жылдамдығы секундына 8-13 метр болады. Ауа температурасы түнде +23...+25°С, күндіз +38...+40°С-қа дейін жетеді.

Бұған дейін синоптиктер Қазақстанға Ираннан +41°С-қа дейінгі аптап ыстықтың жаңа толқыны келе жатқанын ескерткен еді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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