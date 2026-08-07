Алтынның бағасы қайтадан күрт өсті
Кейінгі рет алтынның бағасы 4 400 доллардан жоғары деңгейге 17 маусымда көтерілген еді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Алтын бағасы геосаяси шиеленістің күшеюі және АҚШ Федералдық резерв жүйесі пайыздық мөлшерлемені төмендетуді жалғастырады деген болжам аясында тарихи максимумын жаңартты, деп жазады CNBC.
Оның мәліметінше, инвесторлар Ормуз бұғазындағы жаңа шиеленісті елемеген. Бұл өз кезегінде энергия тасымалдаушылар бағасының өсуі арқылы инфляцияның күшеюіне алып келуі мүмкін еді.
Осы аптада Қытайдың биржалық инвестициялық қорларына қаражаттың айтарлықтай көптеп құйылғаны байқалды. Сарапшылардың айтуынша, алтын тұрақсыздықтан қорғану және жинақты сақтау құралы ретінде барған сайын сұранысқа ие болып келеді.
Шетелдік сарапшылардың пікірінше, нарық 2026 жылдың соңына дейін пайыздық мөлшерлеменің екі рет төмендетілуін күтеді. Сонымен қатар АҚШ-тың қазіргі президенті Дональд Трамп ақша-несие саясатын жұмсартуды қолдайды.