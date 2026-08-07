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Қоғам

Алтынның бағасы қайтадан күрт өсті

Золотые слитки, золотой слиток, золото, накопления, сбережения, слитки из золота, слиток, слитки, мерные слитки, мерный слиток, инвестиционное золото, стоимость золота, цена золота , сурет - Zakon.kz жаңалық 07.08.2026 19:04 Фото: пресс-служба Национального банка РК
Алтынның биржалық бағасы айтарлықтай өсті. 2026 жылғы 7 тамызда Астана уақытымен сағат 18:01-дегі сауда қорытындысы бойынша COMEX биржасындағы желтоқсан айындағы фьючерстердің бағасы шамамен 3% қымбаттап, бір унциясы 4356,28 долларға жетті.

Кейінгі рет алтынның бағасы 4 400 доллардан жоғары деңгейге 17 маусымда көтерілген еді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алтын бағасы геосаяси шиеленістің күшеюі және АҚШ Федералдық резерв жүйесі пайыздық мөлшерлемені төмендетуді жалғастырады деген болжам аясында тарихи максимумын жаңартты, деп жазады CNBC.

Оның мәліметінше, инвесторлар Ормуз бұғазындағы жаңа шиеленісті елемеген. Бұл өз кезегінде энергия тасымалдаушылар бағасының өсуі арқылы инфляцияның күшеюіне алып келуі мүмкін еді.

Осы аптада Қытайдың биржалық инвестициялық қорларына қаражаттың айтарлықтай көптеп құйылғаны байқалды. Сарапшылардың айтуынша, алтын тұрақсыздықтан қорғану және жинақты сақтау құралы ретінде барған сайын сұранысқа ие болып келеді.

Шетелдік сарапшылардың пікірінше, нарық 2026 жылдың соңына дейін пайыздық мөлшерлеменің екі рет төмендетілуін күтеді. Сонымен қатар АҚШ-тың қазіргі президенті Дональд Трамп ақша-несие саясатын жұмсартуды қолдайды.

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Айдос Қали
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