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Қоғам

Тоқаев Сингапур Президентіне құттықтау жеделхатын жолдады

Тоқаев Сингапур Президентіне құттықтау жеделхатын жолдады, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.08.2026 10:01 Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Сингапур Президентіне құттықтау жеделхатын жолдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорданың хабарлауынша, Қасым-Жомарт Тоқаев Тарман Шанмугаратнам мен оның отандастарын Сингапурдың ұлттық мейрамы – Тәуелсіздік күнімен құттықтады.

Президент жеделхатта бұл мереке Сингапур халқы үшін ұлттық бірліктің, мемлекет дербестігінің және орнықты дамудың айшықты белгісі ретінде ерекше мәнге ие екенін атап өткен. Сонымен қатар Қазақстан мен Сингапур арасындағы достыққа және өзара түсіністікке негізделген сан қырлы ынтымақтастық қос халықтың игілігі жолында ұдайы дами беретініне сенім білдірді.

Қасым-Жомарт Тоқаев Тарман Шанмугаратнамның жауапты қызметіне толайым табыс, ал достас Сингапур халқына құт-береке тіледі.

Еске салайық, бұған дейін Бельгия королі Филипп Қазақстан президент Қасым-Жомарт Тоқаевқа жауап хат жолдағанын хабарлаған едік.

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Айдос Қали
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