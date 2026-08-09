#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+24°
$
469.93
541.64
5.71
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+24°
$
469.93
541.64
5.71
Қоғам

10 тамызда елде ауа райы құбылмалы болып, температура +44°C-қа дейін жетеді

Сильная жара, лето, высокая температура, термометр, зной, солнце, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.08.2026 16:04 Фото: pixabay
"Қазгидромет" 2026 жылғы 10 тамызға Қазақстан аумағы бойынша жалпы ауа райы болжамын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Дүйсенбіде болжамға сәйкес, Қазақстанның басым бөлігінде найзағай ойнап, жаңбыр жауады. Елдің оңтүстік-шығысындағы таулы аймақтарда нөсер жаңбыр жауып, кей жерлерде бұршақ жаууы мүмкін.

Республика бойынша желдің екпіні күшейеді. Солтүстікте күндіз шаңды дауыл соғады. Елдің солтүстігі мен солтүстік-шығысында түнде және таңертең тұман түседі.

Күндіз Атырау облысында, Ақтөбе облысының батысы мен оңтүстігінде, Ұлытау облысында, Қостанай облысының оңтүстігінде өте қатты ыстық болады – +40...+41°C. Маңғыстау облысында ауа температурасы +43...+44°C-қа дейін көтеріледі.

Күндіз Алматы облысында, Жетісу облысында, Батыс Қазақстан, Ақтөбе, Қостанай, Ақмола, Солтүстік Қазақстан облыстарында, Ұлытау, Қарағанды облыстарында, Шығыс Қазақстан облысының оңтүстігінде және Абай облысында аптап ыстық күтіледі – +35...+38°C.

Жамбыл облысында ауа температурасы +38...+40°C, Түркістан және Қызылорда облыстарында +40...+43°C болады.

Батыс Қазақстан облысының солтүстік-шығысында, Абай облысының орталығында, Шығыс Қазақстан облысының батысында, оңтүстік-шығысында және орталығында, Ақтөбе облысының солтүстігінде, Жамбыл облысының оңтүстігі мен шығысында, Алматы облысының оңтүстігі мен шығысында, Маңғыстау облысының батысында, Қостанай облысының батысы, шығысы және орталығында, Солтүстік Қазақстан облысының батысы мен солтүстігінде, Ақмола облысының орталығында, Павлодар облысының орталығы мен оңтүстігінде, Түркістан облысының солтүстігі мен шығысында, Қарағанды облысының батысы мен орталығында, Жетісу облысының батысы мен оңтүстігінде өрт қаупі жоғары болады.

Атырау, Қызылорда, Жамбыл, Түркістан, Батыс Қазақстан облыстарында, Ұлытау облысында, Маңғыстау облысының солтүстік-шығысы мен орталығында, Ақтөбе облысының батысы, оңтүстігі, оңтүстік-шығысы мен орталығында, Қостанай облысының оңтүстігі мен оңтүстік-шығысында, Ақмола облысының батысында, Қарағанды облысының оңтүстігі мен шығысында, Шығыс Қазақстан облысы мен Абай облысының оңтүстігінде, Алматы облысының батысы мен солтүстігінде, Жетісу облысының шығысы мен орталығында өрт қаупі төтенше деңгейде болады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Туча, тучи, штормовое предупреждение, сильный ветер, шквал, буря, молнии, молния, гроза
17:11, 09 тамыз 2026
Жексенбіде қай өңірлерде ауа райына байланысты ескерту жасалды
Сильная жара, лето, высокая температура, зной, солнце
15:59, 02 тамыз 2026
+42 градус ыстық пен нөсер жаңбыр: синоптиктер дүйсенбідегі ауа райы болжамын ұсынды
Жара в Алматы, лето в Алматы, алматинское лето
11:43, 04 мамыр 2026
Қазақстанның оңтүстігінде ауа райы +36°C-қа дейін ысиды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Опубликовано видео победы &quot;Елимая&quot; над &quot;Иртышом&quot; в матче КПЛ
00:54, 10 тамыз 2026
Опубликовано видео победы "Елимая" над "Иртышом" в матче КПЛ
Рыбакина победила Самсонову и вышла в четвертьфинал "тысячника" в Торонто
00:28, 10 тамыз 2026
Рыбакина победила Самсонову и вышла в четвертьфинал "тысячника" в Торонто
Появилось видео победы &quot;Астаны&quot; над &quot;Окжетпесом&quot; в матче КПЛ
23:44, 09 тамыз 2026
Появилось видео победы "Астаны" над "Окжетпесом" в матче КПЛ
Денис Евсеев с трудом пробился в следующий раунд квалификации "Челленджера" в Гамбурге
23:15, 09 тамыз 2026
Денис Евсеев с трудом пробился в следующий раунд квалификации "Челленджера" в Гамбурге
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: