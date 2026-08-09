10 тамызда елде ауа райы құбылмалы болып, температура +44°C-қа дейін жетеді
Дүйсенбіде болжамға сәйкес, Қазақстанның басым бөлігінде найзағай ойнап, жаңбыр жауады. Елдің оңтүстік-шығысындағы таулы аймақтарда нөсер жаңбыр жауып, кей жерлерде бұршақ жаууы мүмкін.
Республика бойынша желдің екпіні күшейеді. Солтүстікте күндіз шаңды дауыл соғады. Елдің солтүстігі мен солтүстік-шығысында түнде және таңертең тұман түседі.
Күндіз Атырау облысында, Ақтөбе облысының батысы мен оңтүстігінде, Ұлытау облысында, Қостанай облысының оңтүстігінде өте қатты ыстық болады – +40...+41°C. Маңғыстау облысында ауа температурасы +43...+44°C-қа дейін көтеріледі.
Күндіз Алматы облысында, Жетісу облысында, Батыс Қазақстан, Ақтөбе, Қостанай, Ақмола, Солтүстік Қазақстан облыстарында, Ұлытау, Қарағанды облыстарында, Шығыс Қазақстан облысының оңтүстігінде және Абай облысында аптап ыстық күтіледі – +35...+38°C.
Жамбыл облысында ауа температурасы +38...+40°C, Түркістан және Қызылорда облыстарында +40...+43°C болады.
Батыс Қазақстан облысының солтүстік-шығысында, Абай облысының орталығында, Шығыс Қазақстан облысының батысында, оңтүстік-шығысында және орталығында, Ақтөбе облысының солтүстігінде, Жамбыл облысының оңтүстігі мен шығысында, Алматы облысының оңтүстігі мен шығысында, Маңғыстау облысының батысында, Қостанай облысының батысы, шығысы және орталығында, Солтүстік Қазақстан облысының батысы мен солтүстігінде, Ақмола облысының орталығында, Павлодар облысының орталығы мен оңтүстігінде, Түркістан облысының солтүстігі мен шығысында, Қарағанды облысының батысы мен орталығында, Жетісу облысының батысы мен оңтүстігінде өрт қаупі жоғары болады.
Атырау, Қызылорда, Жамбыл, Түркістан, Батыс Қазақстан облыстарында, Ұлытау облысында, Маңғыстау облысының солтүстік-шығысы мен орталығында, Ақтөбе облысының батысы, оңтүстігі, оңтүстік-шығысы мен орталығында, Қостанай облысының оңтүстігі мен оңтүстік-шығысында, Ақмола облысының батысында, Қарағанды облысының оңтүстігі мен шығысында, Шығыс Қазақстан облысы мен Абай облысының оңтүстігінде, Алматы облысының батысы мен солтүстігінде, Жетісу облысының шығысы мен орталығында өрт қаупі төтенше деңгейде болады.