Ақтөбе облысында жүргізуші куәлігінен айырылған ер адам қайта көлік тізгіндеген
Тексеру барысында жүргізушінің бұған дейін көлік құралын мас күйінде басқарғаны үшін жүргізуші куәлігінен айырылғаны анықталды.
Алайда бұл тыйым оның көлік тізгініне қайта отыруына кедергі болмаған көрінеді. Медициналық куәландыру қорытындысы бойынша жүргізуші қайтадан алкогольдік масаң күйде болған. Яғни, жүргізуші құқықтан айырылғанына қарамастан, тағы да рөлге отырып, бұл жолы патрульдік полиция қызметкерлерінің назарына ілікті.
Жүргізуші бір қателікті "екінші рет қайталамаймын" деген қағиданы емес, "тағы бір рет байқап көрейін" деген жолды таңдаған.
Аталған факті бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 346-бабы бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды. Полиция қызметкерлері ескертеді: көлік басқару құқығынан айырылу — уақытша үзіліс емес, заң талабын орындау міндеті. Ал алкоголь ішіп алып рөлге отыру — әзілге айналмайтын, өзіңіздің де, өзгелердің де өмірі мен қауіпсіздігіне қауіп төндіретін әрекет.