#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
469.93
541.64
5.71
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
469.93
541.64
5.71
Қоғам

Циклон ауа райын өзгертеді: 11 тамызда Қазақстанда күн қандай болады

Дождь, дожди, осадки, ливень, ливни, зонтик, зонт, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.08.2026 17:24 Фото: unsplash
"Қазгидромет" РМК синоптиктерінің болжамынша, 2026 жылғы 11 тамыз, сейсенбі күні Қазақстанның басым бөлігінде ауа райына оңтүстік циклон және онымен байланысты атмосфералық фронттар әсер етеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл күні еліміздің кей өңірлерінде найзағай ойнап, жаңбыр жауады.

"Солтүстікте және оңтүстік-шығыстың таулы аймақтарында нөсер жаңбыр жауады. Кей жерлерде бұршақ жаууы мүмкін. Солтүстікте және оңтүстікте екпінді жел соғады", – деп хабарлады "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі.

Сонымен қатар республика бойынша жел күшейеді. Батыс пен оңтүстік-батыста күндіз шаңды дауыл болуы ықтимал. Ал солтүстікте түнде және таңертең тұман түседі.

Соған қарамастан, бірқатар өңірде аптап ыстық сақталады.

Еліміздің батысы мен оңтүстігінде, сондай-ақ Ұлытау облысы мен Абай облысының оңтүстігінде күндіз ауа температурасы +40-41°C-қа дейін көтеріледі.

Алматы облысы, Жетісу облысы, Атырау облысы, Ақтөбе облысының оңтүстігінде, Ақмола, Павлодар, Қарағанды және Шығыс Қазақстан облыстарының жекелеген аудандарында, сондай-ақ Ұлытау және Абай облыстарында ауа температурасы +35-39°C болады.

Жамбыл және Маңғыстау облыстарында ауа +38-42°C-қа дейін қызады. Ал Түркістан және Қызылорда облыстарында аптап ыстық +40-44°C-қа дейін жетеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Дождь, дожди, осадки, ливень, ливни
13:13, 08 қыркүйек 2025
Қазақстанда алдағы күндері жаңбыр мен үсік күтіледі
Дождь, дожди, осадки, зонтик, зонт
18:18, 19 мамыр 2026
Нөсер жаңбыр, бұршақ және үсік: 20 мамырда ауа райы қандай болады
Қырау, аяз, ауа райы болжамы, 28 қаңтар, Қазақстан
17:58, 27 қаңтар 2026
"Циклон жүріп, аяз болады". Еліміз бойынша 28 қаңтарға арналған ауа райы болжамы
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: UFC
18:37, Бүгін
Даниэль Кормье выбрал победителя потенциального боя Хабиба и Махачева
Фото: КФФ
18:10, Бүгін
Защитник сборной Казахстана Сатанов может продолжить карьеру в РПЛ
КФФ опубликовало решения по наказанию игроков и клубов в лигах и Кубке Казахстана
17:49, Бүгін
КФФ опубликовала решения по наказанию игроков и клубов в лигах и Кубке Казахстана
Джамбулат Бижамов празднует победу на ЧМ-2025 под эгидой IBA
17:45, Бүгін
Казахстанец Курметов выступит в одном карде с Бижамовым, чей бой на ЧМ вызвал споры о судьях
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: