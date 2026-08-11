Қазақстандықтарға пластик пакеттерге қатысты үндеу жасалды
Әлемде жыл сайын 5 триллионға дейін бір рет қолданылатын пластикалық пакет пайдаланылады. Олардың көбі бірнеше минут қана қолданылып, кейін қоқысқа айналады.
"Бір қарағанда, балама қарапайым – көп рет қолданылатын сөмке. Алайда мұнда ескеретін маңызды жайт бар: оның экологиялық тиімділігі сөмкені қанша уақыт пайдаланатынымызға тікелей байланысты", – делінген ҚР Экология және табиғи ресурстар министрлігінің 2026 жылғы 11 тамызда Telegram-арнасында жариялаған ақпаратында.
БҰҰ-ның Қоршаған орта жөніндегі бағдарламасының мәліметінше, мақтадан жасалған бір сөмке экологияға бір реттік пластикалық пакеттен аз зиян келтіруі үшін оны шамамен 50–150 рет пайдалану қажет.
Яғни, көп рет қолданылатын сөмке сатып алу жеткіліксіз — оны мүмкіндігінше ұзақ уақыт пайдалану маңызды.
"Маңыздысы – көп рет қолданылатын затты жәй ғана алу емес, маңыздысы, оны шынымен де қайта-қайта пайдалану. Барлығын қарапайым нәрседен бастау керек. Бір сөмкеден. Бір әдеттен. Табиғатты қорғауға бағытталған бір таңдаудан", – деп Экология министрлігі қазақстандықтарды экологиялық бастамаға шақырды.
Еске салайық, 2026 жылғы 30 шілдеде қазақстандықтарға құрылыс қалдықтарын кәдімгі тұрмыстық қалдықтарға арналған контейнерлерге тастауға болмайтыны ескертілген болатын. Экология министрлігі өкілдерінің айтуынша, кірпіш, бетон, сылақ, кафель, гипсокартон, терезе жақтаулары, есіктер және жөндеу жұмыстары кезінде пайда болатын басқа да қалдықтар құрылыс қалдықтарына жатады және оларды кәдеге жаратудың өзіндік тәртібі бар.