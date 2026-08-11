#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+31°
$
466.08
538.56
5.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+31°
$
466.08
538.56
5.65
Қоғам

Ақауы бар көлік үшін 7,3 млн теңге төлеген қазақстандық сотта жеңіске жетті

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.08.2026 10:25 Фото: Zakon.kz
Қазақстандық әйел ЖШС-ден 2024 жылы шығарылған Chevrolet Onix Premier автокөлігін 7,3 млн теңгеге сатып алған. Алайда көліктен ақау анықталып, дау сотқа дейін жетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жоғарғы соттың баспасөз қызметі 2026 жылғы 11 тамызда хабарлағандай, көлік сатып алушыға берілмей тұрып, ол тәуелсіз техникалық диагностика жүргізуді ұйымдастырған. Тексеру нәтижесінде автокөліктен бірқатар ақау анықталды.

Осыған байланысты әйел сатушыдан сатып алу-сату шартын бұзып, төлеген ақшасын қайтаруды талап еткен. Алайда автосалон оның талабын қанағаттандырудан бас тартты.

"Осыдан кейін сатып алушы сотқа жүгініп, сатып алу-сату шартын бұзуды, төленген қаражат пен тұрақсыздық айыбын, банктік қарыз шарты бойынша ай сайын төлеген соманы өндіріп алуды, сондай-ақ моральдық зиянды өтеуді талап етті", – деп хабарлады сот.

Бірінші сатыдағы сот әйелдің талап қоюын қанағаттандырмай, оны автокөлікті қабылдауға міндеттеді. Бұл шешіммен келіспеген сатып алушы апелляциялық шағым түсірді.

Істі қайта қараған Қостанай облыстық соты сатып алу-сату шартын бұзуға және көлік үшін төленген 7,3 млн теңгені сатушыдан өндіріп алуға негіз бар деген қорытындыға келді.

"Сот алқасы автокөлік сатып алушыға іс жүзінде берілмегенін ескеріп, банктік қарыз шарты бойынша ай сайынғы төлемдер мен тұрақсыздық айыбын өндіру талабын қанағаттандырмады. Өйткені сатып алушы анықталған ақауларға байланысты көлікті қабылдаудан бас тартқан. Моральдық зиянды өтеу туралы талапты қарау кезінде сот алқасы ақылға қонымдылық, мөлшерлестік және әділдік қағидаттарын басшылыққа алып, ЖШС-ден талап қоюшының пайдасына 100 мың теңге өндірді", – деп хабарлады Жоғарғы сот.

ЖШС-нің сатып алушыны автокөлікті қабылдауға міндеттеу туралы қарсы талап қоюы қанағаттандырылмады.

Осылайша, бірінші сатыдағы соттың шешімі өзгертіліп, автокөлікті сатып алу-сату шарты бұзылды. ЖШС-ден талап қоюшының пайдасына көліктің құны – 7,3 млн теңге және моральдық зиян үшін 100 мың теңге өтемақы өндірілді.

Сот қаулысы заңды күшіне енді.

Бұған дейін тағы бір қазақстандық Lexus LX 600 автокөлігі үшін төлеген 79 млн 490 мың теңгесін сотқа жүгінбей-ақ қайтарып алған еді. Мұны қалай жасауға болатынын осы жерден оқуға болады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстандық спортшылар бадминтоннан Бахрейнде өткен турнирде жеңіске жетті
21:03, 26 қараша 2024
Қазақстандық спортшылар бадминтоннан Бахрейнде өткен турнирде жеңіске жетті
Қазақстандық теннисші Анталияда қатарынан екінші турнирде жеңіске жетті
20:26, 18 қаңтар 2025
Қазақстандық теннисші Анталияда қатарынан екінші турнирде жеңіске жетті
Цветы, тюльпаны, тюльпан, весна, потепление, цветение тюльпанов
17:53, 07 сәуір 2025
Түркістан облысында қызғалдақтарды жұлып алған әйелге 12 млн айыппұл салынуы мүмкін
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
&quot;Кайрат&quot; сделал объявление для болельщиков перед матчем с &quot;Левски&quot; в ЛЧ в Туркестане
14:08, Бүгін
"Кайрат" сделал объявление для болельщиков перед матчем с "Левски" в ЛЧ в Туркестане
Казахстанские гребцы завершили выступление на чемпионате мира в Болгарии
13:48, Бүгін
Казахстанские гребцы завершили выступление на чемпионате мира в Болгарии
Футбольные ворота от КФФ упали на ребёнка в Астане
13:33, Бүгін
Футбольные ворота упали на ребёнка в Астане на поле от КФФ
Бейбит Жукаев
13:11, Бүгін
Бейбит Жукаев в двух сетах обыграл Амира Омарханова на "Кубке Президента РК"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: