Түркия жағажайларында ауқымды реформа жүргізіледі: туристер нені білуі керек
Енді жағажайларды бақылауды бейінді министрлік пен Жағалау аймақтарын басқару агенттігі жүзеге асырады. Реформаның негізгі мақсаты – көлеңкелі схемаларды, "жағажай рэкетін" және жылдар бойы адамдардың теңізге тегін баруына кедергі келтіріп келген заңсыз алымдарды жою.
Бұған дейін шезлонгтар мен кафелер орналастырылатын аумақтарды жергілікті әкімшіліктер бөлетін. Бұл жағалауда тәртіпсіздікке әкелді: танымал курорттарда жағажайдың жекелеген бөліктері заңсыз жекешелендіріліп, Конституциямен кепілдендірілген су жиегіндегі еркін аумақ ақылы шезлонгтарға толып кеткен.
Енді жеке жағажай клубтарымен жасалған барлық қолданыстағы жалдау шарттары қайта тексеріледі. Қоғамдық аумақтың шекарасын бұзатын нысандар өтемақысыз бұзылады.
Сонымен қатар бірқатар жаңа талап енгізілді:
Кіру ақысын алуға тыйым салынады: муниципалдық аумақтарда теңізге өту үшін ақша алуға қатаң тыйым салынады. Бұдан былай кіреберістегі кез келген бөгет пен күзет қылмыстық құқық бұзушылық болып саналады.
Жағажайды басып алуға қатаң айыппұл: коммерциялық құрылымдар жағажай аумағының кемінде 50-60 пайызын өз сүлгісімен келген демалушылар үшін бос ұстауға міндетті.
"Жағажайларды пайдалану бойынша жаңа ережелер жағалаудағы жағдайды түбегейлі өзгертеді. Себебі Экология министрлігі жаппай алымдар мен курорттық аймақтардағы бопсалауды тоқтату үшін жерді басқару құқығын жергілікті биліктен алып жатыр. Қарапайым туристер үшін бұл реформа тиімді, өйткені енді министрлік тегін жағажайларда душ, дәретхана және киім ауыстыратын бөлмелерді мемлекеттік бюджет есебінен тегін орнатуға міндетті болады. Осылайша коммерсанттардың адамдардың негізгі қажеттіліктерінен пайда табуына жол берілмейді", – деді "Турпром" бас редакторы Александр Гордиец.
Сарапшылардың айтуынша, басқару құқығының мемлекетке берілуі туристер бұрын тап болған жасырын шығындарға да соққы береді.
Негізгі қажеттіліктер үшін төлем жойылады: бұған дейін жалға алушылар дәретхана мен душты табыс көзіне айналдырып, кіру үшін 20-50 лира талап ететін. Үш адамнан тұратын отбасы бір күнде тек гигиенаға 300-500 лира артық жұмсайтын. Енді бұл нысандар міндетті түрде тегін болады және мемлекет бюджетінен қаржыландырылады.
Жағажайдағы орын үшін шығын азаяды: ақылы шезлонгтарды орналастыру тығыздығы екі есеге қысқарады. Өз төсенішін жайып демалатын адамдар үшін бос орын көбейеді. Бұл көптеген отбасыларға тәулігіне 400-800 лира тұратын шезлонгтарды жалға алудан бас тартуға мүмкіндік береді. Нәтижесінде демалыс кезінде 10 мың рубльге дейін үнемдеуге болады.