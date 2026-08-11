#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
465.74
537.23
5.62
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
465.74
537.23
5.62
Қоғам

Түркия жағажайларында ауқымды реформа жүргізіледі: туристер нені білуі керек

Түркия жағажайларында ауқымды реформа жүргізіледі: туристер нені білуі керек, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.08.2026 18:00 Сурет: pixabay
Түркияда жағалау аумақтарын басқару тәртібін түбегейлі өзгертетін заң қабылданды. Заңсыз алымдармен күресу және теңізге тегін қолжетімділікті қамтамасыз ету мақсатында орталық үкімет жағажайларды жалға беру және пайдалану құқығын муниципалитеттерден толықтай алып жатыр.

Енді жағажайларды бақылауды бейінді министрлік пен Жағалау аймақтарын басқару агенттігі жүзеге асырады. Реформаның негізгі мақсаты – көлеңкелі схемаларды, "жағажай рэкетін" және жылдар бойы адамдардың теңізге тегін баруына кедергі келтіріп келген заңсыз алымдарды жою.

Бұған дейін шезлонгтар мен кафелер орналастырылатын аумақтарды жергілікті әкімшіліктер бөлетін. Бұл жағалауда тәртіпсіздікке әкелді: танымал курорттарда жағажайдың жекелеген бөліктері заңсыз жекешелендіріліп, Конституциямен кепілдендірілген су жиегіндегі еркін аумақ ақылы шезлонгтарға толып кеткен.

Енді жеке жағажай клубтарымен жасалған барлық қолданыстағы жалдау шарттары қайта тексеріледі. Қоғамдық аумақтың шекарасын бұзатын нысандар өтемақысыз бұзылады.

Сонымен қатар бірқатар жаңа талап енгізілді:

Кіру ақысын алуға тыйым салынады: муниципалдық аумақтарда теңізге өту үшін ақша алуға қатаң тыйым салынады. Бұдан былай кіреберістегі кез келген бөгет пен күзет қылмыстық құқық бұзушылық болып саналады.

Жағажайды басып алуға қатаң айыппұл: коммерциялық құрылымдар жағажай аумағының кемінде 50-60 пайызын өз сүлгісімен келген демалушылар үшін бос ұстауға міндетті.

"Жағажайларды пайдалану бойынша жаңа ережелер жағалаудағы жағдайды түбегейлі өзгертеді. Себебі Экология министрлігі жаппай алымдар мен курорттық аймақтардағы бопсалауды тоқтату үшін жерді басқару құқығын жергілікті биліктен алып жатыр. Қарапайым туристер үшін бұл реформа тиімді, өйткені енді министрлік тегін жағажайларда душ, дәретхана және киім ауыстыратын бөлмелерді мемлекеттік бюджет есебінен тегін орнатуға міндетті болады. Осылайша коммерсанттардың адамдардың негізгі қажеттіліктерінен пайда табуына жол берілмейді", – деді "Турпром" бас редакторы Александр Гордиец.

Сарапшылардың айтуынша, басқару құқығының мемлекетке берілуі туристер бұрын тап болған жасырын шығындарға да соққы береді.

Негізгі қажеттіліктер үшін төлем жойылады: бұған дейін жалға алушылар дәретхана мен душты табыс көзіне айналдырып, кіру үшін 20-50 лира талап ететін. Үш адамнан тұратын отбасы бір күнде тек гигиенаға 300-500 лира артық жұмсайтын. Енді бұл нысандар міндетті түрде тегін болады және мемлекет бюджетінен қаржыландырылады.

Жағажайдағы орын үшін шығын азаяды: ақылы шезлонгтарды орналастыру тығыздығы екі есеге қысқарады. Өз төсенішін жайып демалатын адамдар үшін бос орын көбейеді. Бұл көптеген отбасыларға тәулігіне 400-800 лира тұратын шезлонгтарды жалға алудан бас тартуға мүмкіндік береді. Нәтижесінде демалыс кезінде 10 мың рубльге дейін үнемдеуге болады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Центральный стадион Алматы, Центральный стадион в Алматы, ФК Кайрат, матч, футбол, футбольный клуб Кайрат
21:50, Бүгін
Канье Уэст Алматыда: полиция концерт кезінде қауіпсіздік шараларын күшейтеді
Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои, конфликт, бой, борьба
20:04, Бүгін
Алматыда темекі үшін болған дау төбелеске ұласып, сатушы сатып алушыны ұрып тастаған
Сильная жара, лето, высокая температура, термометр, зной, солнце
19:48, Бүгін
Қазақстанның бірнеше өңірінде аптап ыстық, найзағай, дауыл күтіледі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: пресс-служба КТФ
21:19, Бүгін
Соня Жиенбаева без проблем вышла в четвертьфинал турнира в Испании
Фото: ХК &quot;Барыс&quot;
21:01, Бүгін
Стала известна зарплата Никиты Бояркина в новом клубе
Фото: пресс-служба АСА
20:37, Бүгін
В ACA могут провести первый в истории ММА "анонимный бой"
Фото: ХК &quot;Барыс&quot;
20:09, Бүгін
Экс-вратарь "Барыса" Бояркин официально перешёл в "Адмирал"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: