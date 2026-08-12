Алғашқы қоңырау жақындап келеді: Қазақстанда 320 мың бала бірінші сыныпқа қабылданды
Ведомствоның болжамынша, биыл 380 мыңнан астам бала алғаш рет мектеп табалдырығын аттайды.
"Бүгінде болжамды көрсеткіштің 84%-ы, яғни 320 мыңға жуық бала еліміздің мектептеріне қабылданды", – деп нақтылады министрлік.
Оның ішінде 296 мыңға жуық бала мемлекеттік мектептерде, ал 23 мыңдай оқушы жекеменшік білім беру ұйымдарында оқиды.
"Қалалық мектептерге 191 мыңға жуық, ауылдық мектептерге 128 мыңдай бала қабылданды. Сондай-ақ білім беру ұйымдарына ерекше білім беру қажеттіліктері бар 4 мыңға жуық бала тіркелді", – делінген Оқу-ағарту министрлігінің хабарламасында.
Болашақ бірінші сынып оқушыларының 71%-дан астамы қазақ тілінде, 26%-дан астамы орыс тілінде, ал 2,5%-ға жуығы басқа тілдерде білім беретін сыныптарды таңдаған.
Сонымен қатар өзге ұлт өкілдерінің 2 мыңнан астам баласы қазақ тілінде білім беретін сыныптарға қабылданды. Ведомствоның мәліметінше, бұл ата-аналардың балаларын қазақ тілінде оқытуға деген қызығушылығы артып келе жатқанын көрсетеді.
Құжат қабылдау Оқу-ағарту министрлігі мен Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігінің бірлескен бұйрығы негізіндегі пилоттық жоба аясында жүргізіліп жатыр.
Өтініштер бекітілген кестеге сәйкес 2026 жылғы 27 мамырдан 31 тамызға дейін кезең-кезеңімен қабылданады. Ата-аналардың 84%-ға жуығы өтінішті электронды түрде берген.
Құжаттарды eGov.kz электрондық үкімет порталы, eGov Mobile мобильді қосымшасы немесе таңдалған мектеп арқылы тапсыруға болады.
"Бірінші сынып оқушыларының ең көбі Түркістан облысында күтіледі – 50 мыңнан астам бала. Алматы облысында – 35 мыңнан, Астанада – 33 мың, Алматыда – 31 мыңнан, Шымкентте 29 мыңнан астам бала мектеп табалдырығын аттайды. Бұл аталған өңірлердегі халық саны мен бала туу деңгейінің жоғары болуына байланысты", – деп түсіндірді министрліктің баспасөз қызметі.
Оқу-ағарту министрлігі ата-аналарға құжаттарды уақтылы рәсімдеуге кеңес берді. Қосымша ақпаратты таңдалған мектептен, eGov.kz порталынан немесе eGov Mobile қосымшасынан алуға болады.
Бұған дейін, 11 тамызда Денсаулық сақтау министрлігі мектеп сөмкесіне қойылатын талаптарды түсіндірген еді.