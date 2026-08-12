#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+34°
$
465.74
537.23
5.62
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+34°
$
465.74
537.23
5.62
Қоғам

Астана – Қарағанды – Алматы автожолының бір бөлігінде көлік қатынасы қиындайды

Дорожное строительство, строительство трассы, укладка асфальта, строительство дороги, ремонт дороги, ремонт трассы, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.08.2026 16:13 Фото: Zakon.kz
2026 жылдың 12 тамызынан бастап, Қазақстандағы ең көп көлік жүретін негізгі жолдардың бірі - Астана – Қарағанды – Алматы автожолының Алматы облысындағы бөлігінде қозғалыс уақытша шектеледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы бүгін, 2026 жылғы 12 тамызда, "ҚазАвтоЖол" ҰК" АҚ хабарлады:

"Алматы облысында республикалық маңызы бар KAZ-01 Астана – Қарағанды – Алматы автожолының жекелеген учаскелерінде орташа жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жөндеу жұмыстарына байланысты 12-20 тамыз аралығында 1121-ші және 1186-шы шақырымдар аралығында автокөлік қозғалысына уақытша шектеу енгізіледі".

Ұлттық компанияның мәліметінше, жол жөндеу жұмыстарын қауіпсіз әрі сапалы жүргізу үшін қозғалыс шектеледі. Сондықтан көліктер басқа жолмен, яғни, айналма бағытпен жіберіледі.

жөндеу жұмыстары , сурет - Zakon.kz жаңалық 12.08.2026 16:13

Сурет: "ҚазАвтоЖол" ҰК"АҚ баспасөз қызметі

Жүргізушілерден барар бағытын алдын ала жоспарлау, уақытша жол талаптарын және жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатқан учаскелерден өту кезінде қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтау сұралды. Сондай-ақ жөндеу жұмыстарына байланысты туындайтын уақытша қолайсыздықтарға түсіністікпен қарауға шақырады.

Ал кейінірек жеткізілген хабарламада (12 тамыз, сағат 12:08):

Жол жөнделіп жатқан кезде күн сайын таңғы 06:00-ден кешкі 20:00-ге дейін көліктердің қозғалысына уақытша шектеу енгізіледі. Бұл шектеу жол жұмысшылары мен жүргізушілердің қауіпсіздігі үшін.

Еске салайық, 2026 жылғы 7 тамызда "ҚазАвтоЖол" ҰК" АҚ баспасөз қызметі жол ақысын төлеуден жалтармақ болған жүргізушіге қатысты видео жариялаған еді. Видеода жүргізушінің ақылы жолдың төлем алу пунктіне келіп, кейін "төлеу менің жоспарымда жоқ" дегендей кейіп танытып кері бұрылғаны көрінеді. Қазақстандық көлікпен кері жүріп, жауапкершіліктен айдала арқылы қашып кетуге тырысқан. Алайда камералар арқылы жүргізушінің жеке басы анықталған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Гүлай Ашекова
Оқи отырыңыз
Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники
16:54, Бүгін
Алматыда жүргізушіні соққыға жыққан ер адам ұсталды
Астана - Қарағанды - Алматы автожолында көлік қозғалысы шектелді
17:56, 14 желтоқсан 2024
Астана-Қарағанды-Алматы автожолында көлік қозғалысы шектелді
Астана - Қарағанды - Алматы автожолының үш учаскесі жабылды
22:10, 06 ақпан 2025
Астана - Қарағанды - Алматы автожолының үш учаскесі жабылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Ислам Махачев и Иэн Гэрри
17:13, Бүгін
Ветеран UFC Браун не верит в победу Иэна Гэрри над Исламом Махачевым на UFC 330
&quot;Это не так, но есть нюансы&quot;: Стас Покатилов о ситуации с вызовом в сборную Казахстана
16:55, Бүгін
"Это не так, но есть нюансы": Стас Покатилов о ситуации с вызовом в сборную Казахстана
Максим Самородов
16:39, Бүгін
В "Ахмате" высказались о возможном трансфере Самородова в "Спартак"
Стало известно, когда состоится первый матч &quot;Кайрата&quot; в Лиге Европы
16:23, Бүгін
Стало известно, когда состоится первый матч "Кайрата" в Лиге Европы
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: