Астана – Қарағанды – Алматы автожолының бір бөлігінде көлік қатынасы қиындайды
Бұл туралы бүгін, 2026 жылғы 12 тамызда, "ҚазАвтоЖол" ҰК" АҚ хабарлады:
"Алматы облысында республикалық маңызы бар KAZ-01 Астана – Қарағанды – Алматы автожолының жекелеген учаскелерінде орташа жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жөндеу жұмыстарына байланысты 12-20 тамыз аралығында 1121-ші және 1186-шы шақырымдар аралығында автокөлік қозғалысына уақытша шектеу енгізіледі".
Ұлттық компанияның мәліметінше, жол жөндеу жұмыстарын қауіпсіз әрі сапалы жүргізу үшін қозғалыс шектеледі. Сондықтан көліктер басқа жолмен, яғни, айналма бағытпен жіберіледі.
Жүргізушілерден барар бағытын алдын ала жоспарлау, уақытша жол талаптарын және жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатқан учаскелерден өту кезінде қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтау сұралды. Сондай-ақ жөндеу жұмыстарына байланысты туындайтын уақытша қолайсыздықтарға түсіністікпен қарауға шақырады.
Ал кейінірек жеткізілген хабарламада (12 тамыз, сағат 12:08):
Жол жөнделіп жатқан кезде күн сайын таңғы 06:00-ден кешкі 20:00-ге дейін көліктердің қозғалысына уақытша шектеу енгізіледі. Бұл шектеу жол жұмысшылары мен жүргізушілердің қауіпсіздігі үшін.
Еске салайық, 2026 жылғы 7 тамызда "ҚазАвтоЖол" ҰК" АҚ баспасөз қызметі жол ақысын төлеуден жалтармақ болған жүргізушіге қатысты видео жариялаған еді. Видеода жүргізушінің ақылы жолдың төлем алу пунктіне келіп, кейін "төлеу менің жоспарымда жоқ" дегендей кейіп танытып кері бұрылғаны көрінеді. Қазақстандық көлікпен кері жүріп, жауапкершіліктен айдала арқылы қашып кетуге тырысқан. Алайда камералар арқылы жүргізушінің жеке басы анықталған.