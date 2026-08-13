Шымкенттіктер экзотикалық жануарларды жиі асырай бастады
Шымкент тұрғыны Карина Мұхамед ерекше үй жануарын асырап отыр. Ол Дракошка деп аталатын хамелеон, алақандай ғана кесіртке. Бүгінде дернәсіл отбасының толыққанды мүшесі әрі балалардың сүйіктісіне айналған. Ал оны қабылдаудан бас тартқан жалғыз жануар – померандық шпиц Мартин.
Қызығы, иттің үргеніне жауап ретінде хамелеон ысылдап, денесін үрлейді. Алайда үй иесі мұны оның жалғыз кемшілігі деп әзілмен айтады. Кішкентай "айдаһар" террариумда тұрады, өзінің жеке бассейні және арнайы шамы бар. Аз тамақтанады, кедергі келтірмейді әрі үйдің жиһазын бүлдірмейді.
"Ол үйдің кез келген жерінде еркін жүре алады, бізге тез үйреніп кетті. Әр келген сайын бізді белгілі бір жерде күтіп алады. Мұндай ғажайып айдаһарды асырауды қызым Амелия сұрады. Ол бұл жануарды көріп, оны арманына айналдырды", – дейді хамелеонның иесі.
"Біздің отбасымыз жануарларды өте жақсы көреді. Үйімізге келген жануарлардың барлығын қамқорлыққа бөлейміз. Қазір Шымкентте ерекше үй жануарларын асырайтын адамдар аз емес", – дейді Карина.
Оның сөзін зоодүкен директоры Марина Кляцкая да растайды. Оның айтуынша, соңғы жылдары мегаполис тұрғындарының бұрын тек хайуанаттар бағынан көруге болатын жануарлар мен өсімдіктерге қызығушылығы болған. Зоодүкен сөрелерінен шиншиллалар, кесірткелер мен хамелеондар тез сатылып кетеді. Олардың барлығын сатуға заң бойынша рұқсат етілген.
Мысалы, хамелеондардың бағасы әртүрлі. Ол түрі мен көлеміне байланысты: 35 мың теңгеге де, 70 мың теңгеге де бар, бірақ мұнымен шектелмейді. Бұдан да қымбаттарын сатып алуға болады. Қыста хамелеондарға арнайы жылыту төсеніштері, сондай-ақ азық қажет. Олар жәндіктерді жақсы көреді. Бір шегірткенің бағасы – 120 теңгеден басталады. Биыл шиншиллаларға сұраныс жоғары, оларды да көптеп сатып алып жатыр. Бұл жануарларға ерекше күтім қажет екенін ескеру керек. Мысалы, оларды суға шомылдыруға болмайды, тек арнайы құммен тазаланады", – деп түсіндіреді Кляцкая.
Дүкенде заң бойынша ұстауға рұқсат етілген жануарлар ғана сатылады. Алайда шымкенттіктер Қызыл кітапқа енгізілген жануарларға, тіпті жыртқыштарға да қызығушылық танытады.
"Маймылдарға, атап айтқанда, сатуға тыйым салынған түрлеріне қатысты өтініштер мен сұрақтар көп болды. Арыстандар, жолбарыстар, тіпті акулалар туралы да сұрағандар бар. Адамдар бұл жануарларды қайда және қалай ұстамақ болғаны белгісіз", – деп таңғалады дүкен директоры.
Марина Кляцканың клиенттерінің арасында үйінде бауырымен жорғалаушылар ұстайтындар да бар. Бұл арзан әуестік емес, бірақ сұраныс өте жоғары.
"Игуана туралы да жиі сұрайды. Бұл экзотикалық жануар әуесқойларды қызықтырады. Қазір оған сұраныс жоғары, бағасы да қымбат. Игуаналарды Мәскеуден әкеледі, өйткені біздің қалада оларды өсіретін адам жоқ. Тағы да қайталаймын – бұл қымбат жануар", – дейді Марина.
Зооактивист Сабина Омарбекованың айтуынша, көптеген адамның экзотикалық жануар асырауға деген қалауы оған қажетті жауапкершілікті түсінуден бұрын пайда болады. Маманның айтуынша, арнайы жемге, жануарды ұстауға қажетті жабдықтарға және ветеринарлық көмекке ақша жұмсауға бәрі бірдей дайын емес. Экзотикалық жануарлардың танымалдылығының артуы жануарларды қорғаушыны алаңдатады.
"Иттер мен мысықтарға қалай қарайтынын көріп жүрміз. Оларға күтім жасау туралы интернетте және әлеуметтік желілерде ақпарат көп, оларды қабылдайтын ветеринарлық клиникалар да бар. Соған қарамастан, адамдар әлі күнге дейін иттерін вакцинациялауды, зарарсыздандыруды және ветеринарлық тексеруден өткізуді елемейді. Ал хамелеондарға, игуаналарға, балықтарға, өрмекшілерге арнайы күтім, жарықтандыру, температура мен тиісті топырақ қажет. Қазақстандықтар, өкінішке қарай, мұны жиі сақтамайды. Соның салдарынан жануарлар өте нашар жағдайда ұсталуы мүмкін. Қазақстанда "Жануарларға жауапкершілікпен қарау туралы" заңға сәйкес үйде ұстауға тыйым салынған жануарлардың шектеулі тізімі бар. Олардың қатарында кобралар, питондар, комод айдаһары, шаяндар, тарантулалар және басқа да жануарлар бар. Бірақ мұны кім бақылайды?" – деп алаңдайды зооактивист.
Сабина мысал ретінде Қазақстан даласында жиі кездесетін тасбақаларды келтіреді.
"Мысалы, Қазақстанда ортаазиялық дала тасбақасы бар. Көптеген адам оларды табиғаттан ұстап алады, оның ішінде браконьерлер де бар, кейін сатады. Мұндай тасбақаларды үйде ұстауға заң бойынша тыйым салынған. Қазір туындайтын мәселелердің барлығын арнайы қор арқылы реттеп жатырмыз. Осындай жағдайды көрсек, қорға хабарласамыз, олар полициямен байланысады. Бізде бұл бағытқа жауапты жеке мемлекеттік орган жоқ. Қазақстанда киперлік деп аталатын әуестік те кең таралған. Бұл – экзотикалық жануарларға қызығушылық танытып, адамдардың қала сыртына шығып, жабайы кесірткелерді, өрмекшілерді және басқа да жануарларды ұстап алып, оларды үйде, соның ішінде коллекция ретінде ұстауы", – деп түсіндіреді ол.
Жануарларды қорғаушы қазақстандықтарға үйде ұстауға үзілді-кесілді тыйым салынған жануарларды да еске салды.
"Негізінен улы және ірі бауырымен жорғалаушыларға тыйым салынған: кобралар, мамбалар (Африкада мекендейтін сұржыландар тұқымдасына жататын улы әрі агрессивті жыландар туысы), тайпандар (Аустралия мен Жаңа Гвинеяда таралған, сұржыландар тұқымдасына жататын ірі әрі өте улы жыландар туысы), питондар, сұржыландар, шылдырлы жыландар, қолтырауындардың барлық түрі, крокодилдік кайманнан басқа, сондай-ақ улытістер мен комод айдаһарлары. Өрмекшітәрізділер мен жәндіктердің ішінде шаяндарды, қарақұрттарды, тарантулаларды және басқа да қауіпті өрмекші түрлерін ұстауға тыйым салынған", – дейді ол.
Экзотикалық жануар да кез келген басқа үй жануары сияқты ең алдымен қамқорлықты, назарды және дұрыс күтім жағдайын қажет ететін тіршілік иесі. Материал кейіпкерлерінің барлығы ерекше жануарларды сәнге немесе уақытша қызығушылыққа еріп асырамауға шақырады.
Бұған дейін біз Қазақстанда жануарларға қатыгездікпен қарағаны үшін қылмыстық жауапкершілікті күшейту мәселесі қаралып жатқанын жазған болатынбыз.