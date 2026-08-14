Жасырын зауыт пен жеке теміржол тұйығы: Ұлытау облысында марганец кені заңсыз экспортталған
Фото: primeminister.kz
Ұлытау облысында қаскөйлер марганец кенін заңсыз өндіру және өңдеу ісін ұйымдастырған. Олар жұмысы аяқталған карьерді қалпына келтіру ісін жүргізген болып әрекет еткен, деп хабарлайды Zakon.kz.
Облыстық Экономикалық тергеп-тексеру департаментінің мәліметінше, кен орнында ауыр карьерлік техника мен ұсақтап-жуу жабдықтары қолданылған толыққанды тау-кен байыту кешені жұмыс істеген.
"Өндірілген кен тауарлық концентратқа дейін өңделіп, теміржол көлігімен шекаралас мемлекеттерге экспортқа жөнелтілген", – делінген Қаржылық мониторинг агенттігінің (ҚМА) бүгін, 2026 жылғы 14 тамызда жариялаған хабарламасында.
Сонымен қатар күдіктілер шикізатты жүйелі түрде жөнелту үшін теміржол тұйығын жалға алған.
Тергеу мәліметінше, жалпы құны 1 млрд теңгеден асатын 23 мың тоннадан астам өнім сатылған.
"Заңсыз әрекет салдарынан қоршаған ортаға залал келтірілді. Бүлінген жерлерді қалпына келтіру құны 150 млн теңгеден асады. Тергеу жалғасып жатыр". ҚР ҚМА баспасөз қызметі
ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жарияланбайды.
2026 жылғы 21 шілдеде ҚМА пайдалы қазбаларды заңсыз өндірудің тағы бір дерегі туралы хабарлаған еді. Сол кезде Қостанай облысында 719 млн теңгенің құмын өндіру үшін ірі өзеннің арнасы карьерге айналдырылған.
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