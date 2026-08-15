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Қоғам

Ақтөбеде жылан шаққан 16 жастағы жасөспірім жансақтау бөліміне түсті

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.08.2026 09:45 Фото: Zakon.kz
Ақтөбеде жылан шаққан жасөспірім жансақтау бөліміне түсті. Дәрігерлер зардап шеккен балаға жылан уына қарсы сарысу енгізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жылан шаққан қазақстандық жасөспірім жансақтау бөліміне түсті

Ақтөбеде жылан шаққан жасөспірім жансақтау бөліміне түсті. Дәрігерлер зардап шеккен балаға жылан уына қарсы сарысу енгізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Диапазон" басылымының жазуынша, екі күн бұрын "Автомобилист-2" бау-бақша ұжымында жылан 16 жастағы баланың аяғынан шаққан.

Туыстары жедел жәрдем шақырып, зардап шеккен жасөспірім жансақтау бөліміне жеткізілді.


"Алдын ала мәлімет бойынша, жасөспірімді сұр жылан (гадюка) шағуы мүмкін. Зардап шеккен балаға жылан уына қарсы сарысу енгізілді", – деп хабарлады ТЖД.

Баланың жағдайы тұрақты. Қазір ол ем қабылдап жатыр.

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Айдос Қали
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