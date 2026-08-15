Ақтөбеде жылан шаққан 16 жастағы жасөспірім жансақтау бөліміне түсті
Фото: Zakon.kz
Ақтөбеде жылан шаққан жасөспірім жансақтау бөліміне түсті. Дәрігерлер зардап шеккен балаға жылан уына қарсы сарысу енгізді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жылан шаққан қазақстандық жасөспірім жансақтау бөліміне түсті
Ақтөбеде жылан шаққан жасөспірім жансақтау бөліміне түсті. Дәрігерлер зардап шеккен балаға жылан уына қарсы сарысу енгізді, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Диапазон" басылымының жазуынша, екі күн бұрын "Автомобилист-2" бау-бақша ұжымында жылан 16 жастағы баланың аяғынан шаққан.
Туыстары жедел жәрдем шақырып, зардап шеккен жасөспірім жансақтау бөліміне жеткізілді.
"Алдын ала мәлімет бойынша, жасөспірімді сұр жылан (гадюка) шағуы мүмкін. Зардап шеккен балаға жылан уына қарсы сарысу енгізілді", – деп хабарлады ТЖД.
Баланың жағдайы тұрақты. Қазір ол ем қабылдап жатыр.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript