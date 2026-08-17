Каспийдің бірегей жануары: әлемнің басқа еш жерінде кездеспейтін тіршілік иесі туралы не белгілі
Фото: primeminister.kz
Бүгін, 2026 жылғы 17 тамызда Қазақстанның Экология және табиғи ресурстар министрлігі Каспий теңізінің бірегей жануары туралы мәлімет берді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Әңгіме Каспий итбалығы туралы болып отыр.
"Каспий теңізінде табиғаттың таңғажайып жаратылыстарының бірі – Каспий итбалығы мекендейді. Оның басты ерекшелігі таңғалдырады: табиғи ортада бұл түр Каспий теңізінен басқа әлемнің ешбір жерінде кездеспейді", – деп хабарлады министрліктің баспасөз қызметі.
Ұсынылған мәліметке сәйкес, Каспий итбалығы өмірінің көп бөлігін суда өткізеді және қорек іздеп ұзақ қашықтыққа жүзе алады. Каспийдің солтүстік бөлігіндегі мұзды алқаптар оның тіршілігі үшін ерекше маңызға ие. Аналықтары қыста сол жерде төлдейді.
"Алайда Каспийдің бірегей жануары ерекше қорғауды қажет етеді. Теңіздің ластануы, балық аулау торларына кездейсоқ түсіп қалу, тіршілік ету ортасының өзгеруі және басқа да факторлар оның популяциясына әсер етеді", – делінген хабарламада.
Ведомствоның мәліметінше, Қазақстанда Каспий итбалығы Қызыл кітапқа енгізілген және мемлекет қорғауына алынған. Қазір оның популяциясының жағдайын зерттеуге және мекендейтін ортасын сақтауға бағытталған ғылыми зерттеулер мен мониторинг жүргізіліп жатыр.
"Каспий итбалығын қорғау арқылы біз бірегей жануардың бір түрін ғана емес, Каспий теңізінің экожүйесі мен әлемде теңдесі жоқ табиғи мұраны сақтап қаламыз", – деп мәлімдеді министрліктің баспасөз қызметі.
2026 жылғы 14 тамызда Экология және табиғи ресурстар министрлігі Қазақстан аспанының нағыз әміршісі саналатын құс туралы мәлімет берді.
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