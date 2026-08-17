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Қоғам

Құрылтай сайлауы күні Алматыда қоғамдық көлікпен жүру тегін болады

23 тамызда, Құрылтай сайлауы өтетін күні, Алматы тұрғындары мен қала қонақтары қоғамдық көлікті тегін пайдалана алады, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 17.08.2026 12:54 Сурет: Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі
23 тамызда, Құрылтай сайлауы өтетін күні, Алматы тұрғындары мен қала қонақтары қоғамдық көлікті тегін пайдалана алады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылдың 17 тамызында Алматы қаласының Жол қозғалысы және жолаушылар көлігін ұйымдастыру басқармасының өкілдері мәлімдеді.

Ведомствоның хабарлауынша, мұндай мүмкіндік сайлау күні тұрғындардың дауыс беру учаскелеріне және қаланың басқа да нүктелеріне кедергісіз қатынауына қолайлы жағдай жасау мақсатында қарастырылған.

23 тамызда күні бойы Алматыдағы қоғамдық көліктің барлық бағытында жол жүру ақысы алынбайды. Тегін қатынау автобустарға, троллейбустарға және метрополитенге қолданылады. Осылайша, тұрғындар сайлау учаскелеріне барып-қайту үшін қоғамдық көліктің кез келген түрін таңдай алады.

Қалалық басқарма өкілдері бұл шара сайлау күні жолаушылар ағынын тиімді ұйымдастыруға және тұрғындардың қала ішінде еркін жүріп-тұруына мүмкіндік беретінін атап өтті.

Сонымен қатар алматылықтар мен мегаполис қонақтарына сапар бағытын алдын ала жоспарлап, дауыс беру күні жеке көліктің орнына қоғамдық көлікті пайдалану ұсынылды.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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