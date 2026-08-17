Құрылтай сайлауы күні Алматыда қоғамдық көлікпен жүру тегін болады
Бұл туралы 2026 жылдың 17 тамызында Алматы қаласының Жол қозғалысы және жолаушылар көлігін ұйымдастыру басқармасының өкілдері мәлімдеді.
Ведомствоның хабарлауынша, мұндай мүмкіндік сайлау күні тұрғындардың дауыс беру учаскелеріне және қаланың басқа да нүктелеріне кедергісіз қатынауына қолайлы жағдай жасау мақсатында қарастырылған.
23 тамызда күні бойы Алматыдағы қоғамдық көліктің барлық бағытында жол жүру ақысы алынбайды. Тегін қатынау автобустарға, троллейбустарға және метрополитенге қолданылады. Осылайша, тұрғындар сайлау учаскелеріне барып-қайту үшін қоғамдық көліктің кез келген түрін таңдай алады.
Қалалық басқарма өкілдері бұл шара сайлау күні жолаушылар ағынын тиімді ұйымдастыруға және тұрғындардың қала ішінде еркін жүріп-тұруына мүмкіндік беретінін атап өтті.
Сонымен қатар алматылықтар мен мегаполис қонақтарына сапар бағытын алдын ала жоспарлап, дауыс беру күні жеке көліктің орнына қоғамдық көлікті пайдалану ұсынылды.