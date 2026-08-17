Алматының орталығында супермаркетке салынған қосымша құрылыс бұзылды
Сурет: Алматы әкімдігінің баспасөз қызметі
Қалалық жоспарлауды бақылау басқармасының мәліметінше, Сейфуллин даңғылы, 510А мекенжайындағы "Spar" супермаркетіне жапсарлас салынған нысан бұзылған, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұған дейін жоспардан тыс тексеру барысында Басқарма "КБЕ групп" ЖШС-не құрылысқа қажетті рұқсат құжаттарының болмауына байланысты әкімшілік шаралар қолданып, анықталған заң бұзушылықтарды жою туралы нұсқама берген.
"Тексеру нәтижесінде нұсқаманың орындалмағанына байланысты тиісті материалдар сотқа жолданған", – деп хабарлады ведомство.
Мамандандырылған ауданаралық экономикалық сот Басқарманың талап-арызын толық көлемде қанағаттандырды.
Нысанды бұзу сот шешімін орындау мақсатында оның иесі тарапынан жүзеге асырылды.
Еске салайық, бұған дейін Алматы орталығындағы дәмханаға заңсыз салынған қосалқы нысан бұзылғанын хабарлаған едік.
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