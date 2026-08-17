#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
461.39
534.75
5.45
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
461.39
534.75
5.45
Қоғам

Астанада балалар алаңында бес жасар баланы ток соқты

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.08.2026 19:59 Фото: Zakon.kz
Желіде Астанадағы тұрғын үйлердің бірінің ауласында кабельдің жанған сәті түсірілген видео тарады. Оқиғаға қатысты Астана полиция департаменті түсінік берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Полицияның мәліметінше, тұрғын үйлердің бірінің ауласындағы футбол алаңының жанында құрылыс компаниясына тиесілі кабель өртенген.

"Салдарынан 5 жасар бала электр тогынан зардап шегіп, ауруханаға жатқызылды. Қазіргі уақытта оған қажетті медициналық көмек көрсетіліп жатыр", – деп толықтырды полиция.

Сонымен қатар қауіпсіздік талаптарына сай келмейтін жұмыстарды орындау фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды.

Тергеу жүргізіліп, оқиғаның барлық мән-жайы анықталып жатыр.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Петропавлда бала сауда орталығында эскалатордан құлап кетті
19:28, 28 тамыз 2025
Петропавлда бала сауда орталығында эскалатордан құлап кетті
Ақтауда жекеменшік балабақшада балалар басқа бір баланы ұрып-соққан
18:36, 07 тамыз 2025
Ақтауда жекеменшік балабақшада балалар басқа бір баланы ұрып-соққан
Телефонға тыйым: Астанадағы НЗМ-де оқушылар арасында ығы-жығы болды
23:14, 02 қыркүйек 2025
Телефонға тыйым: Астанадағы НЗМ-де оқушылар арасында ығы-жығы болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: ATP
22:36, Бүгін
Александр Бублик рассказал о желании открыть теннисную академию в Санкт-Петербурге
Фото: ХК &quot;Арлан&quot;
22:14, Бүгін
"Горняк" разгромил "Иртыш", "Арлан" уступил "Актобе": итоги 4-го дня Кубка Казахстана
Фото: UWW
21:42, Бүгін
Казахстанский борец Анапия проиграл в схватке за "бронзу" ЧМ представителю Ирана
Фото: ХК &quot;Барыс&quot;
21:21, Бүгін
"Барыс" уступил "Салавату Юлаеву" в матче Кубка Республики Башкортостан
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: