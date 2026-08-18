#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+30°
$
461.39
534.75
5.45
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+30°
$
461.39
534.75
5.45
Қоғам

Күндіз Алматыны, түнде Атырауды тұмшалайды: синоптиктер тұрғындарға ескерту жасады

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.08.2026 09:16 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Сейсенбі, 18 тамызда Алматы мен Атырауда қолайсыз метеорологиялық жағдай қалыптасады. Осыған байланысты тұрғындарға далада жүру уақытын қысқарту ұсынылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы "Қазгидромет" РМК сайтында жарияланды.

"2026 жылғы 18 тамызда Алматыда, ал түнде Атырауда қолайсыз метеорологиялық жағдай күтіледі", – делінген ескертуде.

Қолайсыз метеорологиялық жағдай – атмосфералық ауаның жерге жақын қабатында зиянды заттардың жиналуына ықпал ететін қысқа мерзімді метеорологиялық факторлардың жиынтығы. Олардың қатарына желсіз ауа райы, әлсіз жел, тұман және температуралық инверсия жатады.

Мұндай кезде тұрғындарға, әсіресе автожолдар мен ауаны ластайтын басқа да нысандардың маңында ашық ауада ұзақ жүрмеуге кеңес беріледі. Ал өкпенің созылмалы, жүрек-қан тамырлары және аллергиялық аурулары бар адамдар сыртқа шыққанда өздеріне қажетті дәрі-дәрмектерді алып жүруі керек.

Бұған дейін синоптиктер Қазақстанда аптап ыстықтың беті қайтып, ел аумағының басым бөлігінде жаңбыр жауатынын ескерткен еді. Ауа райының бұзылуына байланысты 18 тамызда еліміздің 15 облысында дауылды ескерту жарияланды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
11:15, Бүгін
18 тамызда Астана, Алматы және Шымкентте валюта бағамы қандай
Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, загрязнение воздуха
10:06, 06 тамыз 2026
"Қазгидромет" Ақтөбе мен Талдықорған тұрғындарына ескерту жасады
Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы
09:46, 17 тамыз 2026
"Қазгидромет" Алматы тұрғындарына ескерту жасады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Усман Нурмагомедов
17:43, Бүгін
Кормье настаивает на переходе Нурмагомедова в UFC: хватит терять время
Нападающий "Барыса" Семён Симонов на Кубке Республики Башкортостан
17:17, Бүгін
"Барыс" разгромно проиграл "Амуру" перед стартом сезона КХЛ
Геннадий Головкин
17:06, Бүгін
Чемпионы мира из Казахстана поддержали Головкина после включения GGG в базу "Миротворца"
Чемпионат мира по борьбе до 20 лет
17:03, Бүгін
Чемпионат мира по борьбе: казах Алпамыс Болатулы проиграл узбеку Достонбеку Орипову
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: