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Қоғам

+40°С-қа дейін: Қазақстанда аптап ыстық қайта күшейеді

Сильная жара, лето, высокая температура, зной, солнце, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.08.2026 17:38 Фото: unsplash
Синоптиктер 2026 жылғы 19 тамыз, сәрсенбі күні Қазақстан аумағындағы синоптикалық жағдай мен қауіпті ауа райы құбылыстарына болжам жасады. Елде қайтадан +40°С-қа дейінгі аптап ыстық болады. Дегенмен жаңбыр да жауады, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Қазгидромет" РМК мамандарының мәліметінше, күндіз республиканың бес өңірінде қатты ыстық болады:

  • Алматы, Ақтөбе облыстарында – +35°С-қа дейін;
  • Батыс Қазақстан, Атырау облыстарында – +35...+38°С-қа дейін;
  • Маңғыстау облысында – +38...+40°С-қа дейін.
"Атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты Қазақстанның басым бөлігінде ауа райы тұрақсыз болады. Найзағай ойнап, жаңбыр жауады, бұршақ түсуі және екпінді жел соғуы мүмкін. Елдің солтүстігінде нөсер жаңбыр жауады. Республика бойынша жел күшейеді. Түнгі және таңертеңгі уақытта солтүстікте, шығыста тұман түседі", – деп хабарлады "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі.

Жауын-шашынсыз ауа райы тек республиканың батысында және Қызылорда облысында болжанады.

Сонымен қатар Қазақстанның бірқатар өңірінде өрт қаупі сақталады.

  • Жоғары өрт қаупі – Қостанай облысында, Абай облысында, Ақмола облысының оңтүстігі мен шығысында, Қарағанды облысының солтүстік-батысы мен орталығында, Батыс Қазақстан облысының солтүстігі мен солтүстік-батысында, Ақтөбе облысының орталығында, Жамбыл облысының оңтүстігі мен шығысында, Павлодар облысында, Алматы облысының оңтүстігі, шығысы мен орталығында, Солтүстік Қазақстан облысының батысы мен шығысында, Шығыс Қазақстан облысының солтүстік-батысы мен шығысында;
  • Төтенше өрт қаупі – Атырау, Маңғыстау, Қызылорда, Жамбыл, Түркістан, Батыс Қазақстан, Ақтөбе облыстарында, Жетісу және Ұлытау облыстарында, Қостанай облысының оңтүстігі, оңтүстік-шығысы мен орталығында, Павлодар облысының орталығында, Ақмола облысының батысында және орталығында, Қарағанды облысының батысы, оңтүстігі мен шығысында, Шығыс Қазақстан облысының оңтүстігі мен орталығында, Абай облысының оңтүстігі мен орталығында, Алматы облысының батысы мен солтүстігінде.
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Айдос Қали
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