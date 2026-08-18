ТМД миссиясы сайлауалды науқанның өту жағдайына оң баға берді
Халықаралық байқаушылардың негізгі қорытындыларының бірі – сайлау науқанына қатысушыларға тең мүмкіндік берілгені.
"Миссияның пікірінше, партияларға кең мүмкіндіктер беріліп, үгіт-насихатты еркін жүргізу үшін тең жағдай жасалған", – делінген құжатта.
Байқаушылардың айтуынша, саяси партиялар заңнамада көзделген үгіт-насихат жүргізу тәсілдерін еш кедергісіз пайдаланып отыр.
Сайлау науқанының едәуір бөлігі цифрлық ортаға ауысқан. Партиялар әлеуметтік желілерді, өздерінің сайттарын және басқа да онлайн платформаларды белсенді пайдаланып, сайлаушылармен тікелей байланыс орнату мүмкіндігін кеңейтіп отыр.
Телевизиялық формат та белсенді қолданылуда. Республикалық телеарналарда саяси партия өкілдерінің қатысуымен пікірсайыстар ұйымдастырылуда.
Партиялардың халықпен тікелей жұмыс істеуі үшін де ауқымды инфрақұрылым жасалған. Жергілікті атқарушы органдар аумақтық сайлау комиссияларымен бірлесіп, жария сайлауалды іс-шаралар мен азаматтармен жеке кездесулер өткізуге 4301 орын ұсынған. Сонымен қатар ел бойынша баспа үгіт материалдарын орналастыруға арналған 8153 орын белгіленіп, жабдықталған.
Сайлауға қатысушылардың өздері жағдайды қалай бағалайтыны да назар аударарлық. Есепте саяси партиялардың сайлауалды штабтарының өкілдері ТМД байқаушыларына мемлекеттік органдар тарапынан үгіт-насихат жұмыстарына кедергі келтіру жағдайларына тап болмағандарын айтқаны көрсетілген.
Медиасаланың да сайлау науқанына белсенді араласуға ниетті екені байқалады. Сайлауалды науқанды жариялауға 442 баспа және электронды БАҚ, 350 интернет-басылым және онлайн платформалардың 101 пайдаланушысы ниет білдірген. Бұл ретте заңнама партияларға эфир уақытын және баспасөздегі орындарды тең шарттар негізінде ұсынуды көздейді.
Осылайша, ТМД миссиясының аралық есебінде қазіргі сайлауалды науқанның бірнеше маңызды ерекшелігі атап өтілген. Атап айтқанда, барлық тіркелген партияның қатысуы, сайлауалды штабтар тарапынан үгіт-насихатқа кедергі келтірілген жағдайлардың тіркелмеуі, азаматтармен кездесуге арналған ауқымды инфрақұрылымның болуы және дәстүрлі әрі цифрлық байланыс арналарының кеңінен қолданылуы көрсетілген.
ТМД миссиясы сайлауға қорытынды бағасын 23 тамызда өтетін дауыс беруден кейін ұсынады.