#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+30°
$
461.39
534.75
5.45
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+30°
$
461.39
534.75
5.45
Қоғам

ТМД миссиясы сайлауалды науқанның өту жағдайына оң баға берді

ТМД миссиясы сайлауалды науқанның өту жағдайына оң баға берді, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.08.2026 18:04 Сурет: senate.parlam.kz
ТМД байқаушылар миссиясы депутаттарды сайлау науқанының тыныш әрі ұйымдасқан түрде өтіп жатқанын атап өтті. Халықаралық байқаушылардың аралық есебінде саяси партияларға жасалған жағдай мен үгіт-насихат жүргізу мүмкіндігіне ерекше назар аударылған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Халықаралық байқаушылардың негізгі қорытындыларының бірі – сайлау науқанына қатысушыларға тең мүмкіндік берілгені.

"Миссияның пікірінше, партияларға кең мүмкіндіктер беріліп, үгіт-насихатты еркін жүргізу үшін тең жағдай жасалған", – делінген құжатта.

Байқаушылардың айтуынша, саяси партиялар заңнамада көзделген үгіт-насихат жүргізу тәсілдерін еш кедергісіз пайдаланып отыр.

Сайлау науқанының едәуір бөлігі цифрлық ортаға ауысқан. Партиялар әлеуметтік желілерді, өздерінің сайттарын және басқа да онлайн платформаларды белсенді пайдаланып, сайлаушылармен тікелей байланыс орнату мүмкіндігін кеңейтіп отыр.

Телевизиялық формат та белсенді қолданылуда. Республикалық телеарналарда саяси партия өкілдерінің қатысуымен пікірсайыстар ұйымдастырылуда.

Партиялардың халықпен тікелей жұмыс істеуі үшін де ауқымды инфрақұрылым жасалған. Жергілікті атқарушы органдар аумақтық сайлау комиссияларымен бірлесіп, жария сайлауалды іс-шаралар мен азаматтармен жеке кездесулер өткізуге 4301 орын ұсынған. Сонымен қатар ел бойынша баспа үгіт материалдарын орналастыруға арналған 8153 орын белгіленіп, жабдықталған.

Сайлауға қатысушылардың өздері жағдайды қалай бағалайтыны да назар аударарлық. Есепте саяси партиялардың сайлауалды штабтарының өкілдері ТМД байқаушыларына мемлекеттік органдар тарапынан үгіт-насихат жұмыстарына кедергі келтіру жағдайларына тап болмағандарын айтқаны көрсетілген.

Медиасаланың да сайлау науқанына белсенді араласуға ниетті екені байқалады. Сайлауалды науқанды жариялауға 442 баспа және электронды БАҚ, 350 интернет-басылым және онлайн платформалардың 101 пайдаланушысы ниет білдірген. Бұл ретте заңнама партияларға эфир уақытын және баспасөздегі орындарды тең шарттар негізінде ұсынуды көздейді.

Осылайша, ТМД миссиясының аралық есебінде қазіргі сайлауалды науқанның бірнеше маңызды ерекшелігі атап өтілген. Атап айтқанда, барлық тіркелген партияның қатысуы, сайлауалды штабтар тарапынан үгіт-насихатқа кедергі келтірілген жағдайлардың тіркелмеуі, азаматтармен кездесуге арналған ауқымды инфрақұрылымның болуы және дәстүрлі әрі цифрлық байланыс арналарының кеңінен қолданылуы көрсетілген.

ТМД миссиясы сайлауға қорытынды бағасын 23 тамызда өтетін дауыс беруден кейін ұсынады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Тазы, казахская порода, собака Тазы
13:41, 04 мамыр 2026
Әлем сарапшылары қазақы тазыға жоғары баға берді
ҚМА-да үш генерал шегі пайда болады
14:47, 28 қаңтар 2026
ҚМА-да үш генерал шені пайда болады
Конференция, омбудсмен, Артур Ластаев, тұрмыстық зорлық-зомбылық
18:51, 24 қараша 2023
Омбудсмен Артур Ластаев: Тұрмыстық зорлық-зомбылық тек адам құқығын бұзу ғана емес...
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Усман Нурмагомедов
17:43, Бүгін
Кормье настаивает на переходе Нурмагомедова в UFC: хватит терять время
Нападающий "Барыса" Семён Симонов на Кубке Республики Башкортостан
17:17, Бүгін
"Барыс" разгромно проиграл "Амуру" перед стартом сезона КХЛ
Геннадий Головкин
17:06, Бүгін
Чемпионы мира из Казахстана поддержали Головкина после включения GGG в базу "Миротворца"
Чемпионат мира по борьбе до 20 лет
17:03, Бүгін
Чемпионат мира по борьбе: казах Алпамыс Болатулы проиграл узбеку Достонбеку Орипову
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: