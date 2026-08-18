#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
460.13
532.6
5.42
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
460.13
532.6
5.42
Қоғам

Пробация инспекторлары ес-түссіз жатқан сотталған азаматтың өмірін сақтап қалды

Пробация инспекторлары ес-түссіз жатқан сотталған азаматтың өмірін сақтап қалды, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.08.2026 22:41 Сурет: polisia.kz
Абай облысында пробация қызметінің инспекторлары кезекті тексеру кезінде үйінен ес-түссіз күйде табылған 49 жастағы сотталған азаматқа дер кезінде алғашқы көмек көрсетіп, оның өмірін сақтап қалуға көмектесті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оқиға пробация қызметінің есебінде тұрған ер адамның тұрғылықты жерін тексеру барысында болған. Инспекторлар Ұлан Қожаев пен Нұрхат Әбенов үйге кірген кезде ер адамның қимылсыз жатқанын байқаған. Олар бірден жедел жәрдем шақырып, дәрігерлер келгенше алғашқы көмек көрсеткен.

Инспекторлар ер адамды қырымен жатқызып, киімін ағытып, таза ауамен қамтамасыз еткен және жағдайын бақылауда ұстаған.

Оқиға орнына келген жедел жәрдем бригадасы ер адамды реанимация бөліміне жеткізді. Дер кезінде көрсетілген көмектің арқасында оның жағдайы тұрақтанған. Қазір азаматтың өміріне қауіп төніп тұрған жоқ.

49 жастағы ер адам тонау қылмысы үшін сотталған. Сот үкімімен оған бес жылға бас бостандығын шектеу жазасы тағайындалған.

Ер адамның айтуынша, ол бірнеше жылдан бері жалғыз тұрады. Сол күні өзін нашар сезінгенімен, одан кейін не болғанын есіне түсіре алмаған.

"Бұған дейін мұндай жағдайды ешқашан бастан өткермеген едім. Маған дер кезінде көмек көрсетіп, дәрігерлер келгенше қолдарынан келгеннің бәрін жасаған қызметкерлерге шын жүректен алғысымды білдіремін. Егер сол сәтте жанымда ешкім болмағанда, салдары өте ауыр болуы мүмкін еді", – деді ол.

Пробация инспекторы Ұлан Қожаев мұндай жағдайда әр минуттың маңызды екенін атап өтті.

"Үйге кіріп, ер адамның ес-түссіз жатқанын көргенде жағдайдың шұғыл әрекетті талап ететіні бірден түсінікті болды. Уақыт жоғалтпай, жедел жәрдем шақырдық. Дәрігерлер келгенше оның қауіпсіз жағдайда болуын қамтамасыз етіп, жағдайын бақылауда ұстауға тырыстық. Біз үшін ең бастысы – адам өмірі", – деді инспектор.

Пробация қызметінің мамандары есепте тұрған азаматтардың тұрғылықты жеріне тұрақты түрде барып, олардың сот белгілеген міндеттерді орындауын бақылайды. Бұл жолы кезекті тексеру кезінде төтенше жағдай дер кезінде анықталып, ер адамға қажетті көмек көрсетуге мүмкіндік берген.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қостанай облысында полицей есінен танған қызды аман алып қалды
12:58, 28 наурыз 2026
Қостанай облысында полицей есінен танған қызды аман алып қалды
Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ
15:25, 10 маусым 2025
Павлодарда полицейлер жүкті әйелдің өмірін құтқарып қалды
Жезқазғанда полицей жасөспірімнің өмірін құтқарып қалды
17:40, 03 маусым 2025
Жезқазғанда автобус ішінде жасөспірімнің таламасы ұстап, есінен танып қалды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
&quot;Андерлехт&quot; прибыл в Алматы на первый матч плей-офф ЛЕ против &quot;Кайрата&quot;
01:19, 19 тамыз 2026
"Андерлехт" прибыл в Алматы на первый матч плей-офф ЛЕ против "Кайрата"
Фото: ФК &quot;Ахмат&quot;
00:48, 19 тамыз 2026
"Ахмат" с Кенжебеком обыграл "Факел" в Кубке России
Фото: UWW
00:10, 19 тамыз 2026
Появилось видео победы Казыбека Кальмагамбетова над белорусом в финале ЧМ-2026 по борьбе
Фото: пресс-служба КТФ
23:32, 18 тамыз 2026
Жибек Куламбаева пробилась в четвертьфинал турнира в Сербии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: