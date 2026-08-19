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Қоғам

Асаубаева АҚШ-тағы супертурнирде ең маңызды партиясын өткізді

Асаубаева АҚШ-тағы супертурнирде ең маңызды партиясын өткізді, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.08.2026 10:04 Сурет: Instagram/stlchessclub
Өткен түні Сент-Луисте (АҚШ) өтіп жатқан әйелдер арасындағы супертурнирдің сегізінші, соңғы тур алдындағы ойындары аяқталды. Орталық кездесуде қазақстандық Бибісара Асаубаева қара фигуралармен жарыс көшбасшысы, қытайлық Тань Чжунъиге қарсы ойнады, деп хабарлайды Zakon.kz.

35 жастағы қытайлық шахматшы Қазақстан әйелдер құрамасының көшбасшысын жеңіп, оған мүмкіндік қалдырмады.

Осы жеңістің арқасында Тань Чжунъи Cairns Cup – 2026 турнирінің кемінде күміс жүлдесін іс жүзінде қамтамасыз етті. Қазір оның еншісінде 6,5 ұпай бар және ол турнир кестесінде жеке-дара көш бастап тұр. Оны тек америкалық Элис Ли ғана қуып жете алады. Оның еншісінде 5,5 ұпай бар.

Ал Асаубаева қытайлық шахматшыдан жеңілгеннен кейін 4,5 ұпаймен үшінші орынға түсті. Соған қарамастан, соңғы тоғызыншы тур алдында оның жүлделі орыннан үміті әлі де бар.

Енді барлығы алдағы түні өтетін үндістандық Хампи Конерумен кездесудің нәтижесіне байланысты болады.

Бұған дейін "Барыс" хоккей клубы Башқұртстан кубогындағы екінші матчын өткізді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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