#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+33°
$
465.08
536.52
5.56
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+33°
$
465.08
536.52
5.56
Спорт

Бибісара Асаубаева АҚШ-тағы турнирде алғашқы жеңісіне жетті

Бибісара Асаубаева АҚШ-тағы турнирде алғашқы жеңісіне жетті, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.08.2026 12:32 Сурет: Instagram/bibisarachess
АҚШ-тың Сент-Луис қаласында шахматтан жыл сайын өтетін алтыншы Cairns Cup 2026 супертурнирі өтіп жатыр. Төртінші турда қазақстандық шахматшы Бибісара Асаубаева Швейцария атынан өнер көрсететін, ФИДЕ рейтингінде 12-орында тұрған Александра Костенюкпен кездесті, деп хабарлайды Zakon.kz.

sportarena.kz мәліметінше, қазақстандық шахматшы бұл ойында ақ фигуралармен ойнап, турнирдегі алғашқы жеңісіне қол жеткізді.

Бірінші турда Асаубаева Украина өкілі Анна Музичукке қарсы ойнап, тең түскен болатын.

Екінші турда қазақстандық шахматшы Үндістан өкілі Рамешбабу Вайшалимен кездесіп, тағы да тең нәтиже көрсетті.

Үшінші турда Асаубаева америкалық Элис Лиге қарсы ойнап, бұл партия да тең аяқталды.

Төрт турдан кейінгі турнир кестесі:

  1. Тань Чжунъи (Қытай) – 3,5 ұпай;
  2. Бибісара Асаубаева (Қазақстан) – 2,5 ұпай;
  3. Дивья Дешмух (Үндістан) – 2,5 ұпай;
  4. Ставрула Цолакиду (Грекия) – 2,5 ұпай;
  5. Элис Ли (АҚШ) – 2,5 ұпай;
  6. Анна Музичук (Украина) – 2 ұпай;
  7. Кларисса Ип (АҚШ) – 2 ұпай;
  8. Конеру Хампи (Үндістан) – 1,5 ұпай;
  9. Вайшали Рамешбабу (Үндістан) – 1 ұпай;
  10. Александра Костенюк (Швейцария) – 0 ұпай.

Айта кетейік, турнирдің жүлде қоры 250 мың долларды құрайды.

Бұған дейін Елена Рыбакина Торонто турнирінің финалында Ига Швентекке есе жібергенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Рыбакинаның Цинциннати турниріндегі алғашқы қарсыласы белгілі болды
13:44, Бүгін
Рыбакинаның Цинциннати турниріндегі алғашқы қарсыласы белгілі болды
Бибісара Асаубаева Кипрдегі турнирде қатарынан екі рет жеңілді
11:43, 05 сәуір 2026
Бибісара Асаубаева Кипрдегі турнирде қатарынан екі рет жеңілді
Бибісара Асаубаева, шахмат, Кипр, Үміткерлер турнирі
22:40, 30 наурыз 2026
Бибісара Асаубаева Үміткерлер турнирінің екінші партиясында да қарсыласымен тең түсті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Никита Михайлис и Валерий Орехов с Кубком Гагарина 2024 года
14:52, Бүгін
"Металлург" Михайлиса и Орехова сегодня начинает выступление на турнире в Минске
Диего Лопес
14:27, Бүгін
Топовый нокаутёр Лопес был готов к бою с Царукяном, но может подраться с Оливейрой
Конор Макгрегор
14:00, Бүгін
"Болею за тебя, брат": Макгрегор верит в победу Гэрри над Махачевым в бою за титул UFC
Даниил Медведев
13:38, Бүгін
Даниил Медведев раскрыл имя нового тренера – это легенда казахстанского тенниса Голубев
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: