Мемлекеттік тұрғын үй қорындағы баспананы жекешелендіру тәртібі өзгерді
Фото: Zakon.kz
Үкіметтің 2026 жылғы 14 тамыздағы қаулысымен мемлекеттік тұрғын үй қорындағы тұрғын үйлерді жекешелендіру қағидаларына өзгерістер енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Құжатта Қазақстан азаматтары заңда өзгеше көзделмесе, ел аумағында мемлекеттік тұрғын үй қорындағы бір ғана баспананы жекешелендіруге құқылы екені айтылған.
Егер азамат мемлекеттік тұрғын үй қорындағы баспананы 2024 жылғы 4 желтоқсанға дейін купондық тетік арқылы немесе өзге тәсілмен жекешелендірген болса, бұл оған баспананы жекешелендіруден бас тартуға негіз болмайды.
Сондай-ақ негізгі жалдаушының отбасы мүшесінің бұрын жекешелендірілген тұрғын үйдегі үлесі 50 пайыз немесе одан аз болса, бұл оның кейін мемлекеттік тұрғын үй қорындағы баспананы жекешелендіру құқығын жүзеге асыруына кедергі келтірмейді.
Қаулы 2026 жылғы 28 тамыздан бастап қолданысқа енгізіледі.
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