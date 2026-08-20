Ұлттық каталогта тауарларды тіркеу тәртібін өзгерту жоспарланып отыр
Ұлттық тауарлар каталогы тауарлар номенклатурасының бірыңғай дереккөзі ретінде қызмет етеді және сауда қызметінде тауарлар анықтамалығы ретінде пайдаланылады.
Осыған байланысты каталогты жүргізу және онда тауарларды тіркеу тәртібін өзгерту ұсынылып отыр. Қағидалар мәтіні жаңа терминдермен толықтырылады.
Өнімдерді тіркеуге сараланған тәсіл енгізу жоспарланған. Атап айтқанда, реттелетін мемлекеттік сатып алудың ашықтығын қамтамасыз ету үшін егжей-тегжейлі сипаттамалары көрсетілген "тауарлардың кеңейтілген карточкаларын" енгізу көзделеді.
Сонымен қатар операторлардың функциялары ажыратылады. Таңбалаудың бірыңғай операторы деректерді жинап, модерациялап және тексерсе, мемлекеттік сатып алу саласындағы бірыңғай оператор каталогты интеграциялау және дамыту жұмыстарымен айналысады.
Жекелеген процестер жасанды интеллектіні қолдану арқылы автоматтандырылады. Өндірушілердің құқықтарын қорғау мақсатында үшінші тұлғалардың тауарлар туралы мәліметтерді өзгерту мүмкіндігін шектеу жоспарланып отыр.
Әзірлеушілердің пікірінше, өзгерістер тауарлар туралы деректердің дұрыстығын арттырып, Ұлттық тауарлар каталогында тіркеу қағидаларының біркелкі қолданылуын қамтамасыз етеді.
Жоба "Ашық НҚА" порталында 4 қыркүйекке дейін қоғамдық талқылауға ұсынылды.